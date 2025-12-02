Άγρια επίθεση σε YouTuber στα Γιάννενα – Έκανε live μετάδοση, εμφανίστηκε με χτυπήματα στο πρόσωπο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θύμα επίθεσης εν ώρα live μετάδοσης έπεσε ο YouTuber Teosty ενώ βρισκόταν σε κατάστημα στα Γιάννενα, με τον ίδιο να εμφανίζεται με χτυπήματα στο πρόσωπό του μετά το άγριο περιστατικό.
Στο σχετικό clip ο YouTuber καταγράφεται μαζί με δύο ακόμη άτομα να κάνουν live, ενώ άγνωστοι παρενοχλούσαν την παρέα του με laser.
Τελικά, ο Teosty αποφάσισε να βγει από το κατάστημα και να ζητήσει τον λόγο, με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από «5 με 10 άτομα», όπως ο ίδιος αναφέρει.
Μάλιστα, ο YouTuber είχε αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνό του την ώρα της συμπλοκής, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μέρος της.
Μετά το περιστατικό, ο ίδιος επανήλθε on camera, με τα σημάδια από τον ξυλοδαρμό να είναι εμφανή στο πρόσωπό του.
Ο Teosty σημείωσε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά, ενώ στη διάρκεια του βίντεο καταγράφεται και η επικοινωνία του νεαρού YouTuber με τις Αρχές.
