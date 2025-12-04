Κακοκαιρία Byron: Δρόμοι χείμαρροι στη Ρόδο, ποτάμια λάσπης στο Γύθειο – Προβλήματα σε Ζάκυνθο και Κρήτη (videos/photos)

Αρκετά και σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει ήδη η κακοκαιρία Byron, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Στη Ρόδο, στην περιοχή της Λίνδου, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν και στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το imerazante, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Στην Κρήτη, το Ηράκλειο βρίσκεται στο επίκεντρο των καταστροφών από την κακοκαιρία.

Χαρακτηριστικό περιστατικό αποτελεί η καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, όπου σταθμευμένο αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στο σκαμμένο οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στο δρόμο.

Αρχικά, σύμφωνα με το creta24, το όχημα «βούλιαξε» στη λακκούβα που δημιουργήθηκε, όμως στη συνέχεια το έδαφος υποχώρησε πλήρως και η περίφραξη από λαμαρίνες κατέρρευσε.

Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι σε χωριό στο Γύθειο

Δύσκολες είναι οι ώρες και στο χωριό Πλάτανος στο Γύθειο μια περιοχή για την οποία το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112.

Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού λόγω της κακοκαιρίας.

Οι κάτοικοι μιλούν για «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καταφύγει στους Α’ ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν.

Την ίδια ώρα, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων, ύπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη – Γύθειο.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία Δήμου Σπάρτης «έχει τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτη – Γύθειο, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων που έχουν εντοπιστεί κατά μήκος του δρόμου».

«Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών. Η ασφάλεια όλων αποτελεί προτεραιότητα! Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

