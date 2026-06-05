ΕΡΤ: Σιγή λόγω βλάβης στα προγράμματα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας

Από το πρωί (5/6) υπάρχει διακοπή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΑ λόγω βλάβης στα δίκτυα διανομής συνεργαζόμενου με την ΕΡΤ φορέα τηλεπικοινωνιών, ενημερώνει ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και περιγράφει αναλυτικά σε σχετική ενημέρωση σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα.

Τα κέντρα εκπομπής και οι περιοχές που επηρεάζονται είναι οι εξής:

ΕΡΤ Ζακύνθου (κέντρο εκπομπής Αίνου)

Επηρεάζονται νησιά του Ιονίου Πελάγους, περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Πελοποννήσου.

ΕΡΤ Ιωαννίνων (κέντρα εκπομπής Καναλλακίου, Πολύγυρου, Λιγκιάδων και Ακαρνανικών)

Επηρεάζονται περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και νησιά του Ιονίου Πελάγους.

ΕΡΤ Κέρκυρας (κέντρο εκπομπής Παντοκράτωρα)

Επηρεάζονται περιοχές της Κέρκυρας, της Θεσπρωτίας και νησιά του Ιονίου Πελάγους.

Η ΕΡΤ επισημαίνει ότι «οι ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης, από τη συνεργαζόμενη με την ΕΡΤ εταιρεία, βρίσκονται σε εξέλιξη» και ευχαριστεί για την κατανόηση.

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