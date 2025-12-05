Αγροτικές Κινητοποιήσεις: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους παρά την κακοκαιρία -Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να μη πτοούνται από την κακοκαιρία Byron και να στήνουν νέα μπλόκα, ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα.

Μόνο στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και αμετακίνητης στάσης.

Στη Μαγνησία, οι αγρότες προγραμματίζουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ, στο ύψος των Μικροθηβών, με στόχο τη συγκέντρωση 150–200 τρακτέρ.

Παράλληλα, στη Λάρισα, αγρότες με τα τρακτέρ τους βρέθηκαν χθες στην κεντρική πλατεία για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες για τα επεισόδια της Κυριακής.

Οι αγρότες έκλεισαν το βράδυ της Πέμπτης τη νέα εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, και γινόταν εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας.

Πάνω από 2.000 τρακτέρ στον Ε65 -Μπλόκα και στην Εγνατία Οδό

Το μεγαλύτερο μπλόκο καταγράφεται στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, ενώ πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκεται και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Παράλληλα, μπλόκα λειτουργούν στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο Κουλούρας (Ημαθία) και στον κόμβο Κομοτηνής (Ροδόπη), ενώ οι αγρότες από την Κάτω Αχαΐα επιχείρησαν χθες να προσεγγίσουν τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, χωρίς όμως να καταφέρουν να περάσουν λόγω αστυνομικών μπλόκων.

Σε ποιες περιοχές θα υπάρξουν σήμερα νέα μπλόκα

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και στη Βόρεια Ελλάδα, με αγρότες της Ανατ. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής να συγκεντρώνονται κοντά στο αεροδρόμιο, ενώ στην Πιερία οι αγρότες θα βγουν στο ανισόπεδο τούνελ της Κατερίνης. Από σήμερα νέα μπλόκα στήνονται και στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ οι Θεσσαλοί αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους, δηλώνοντας αμετακίνητοι.

