05.12.2025 09:51

Ήχησε το 112 για την Ελευσίνα: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου, σε επιφυλακή και Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα

05.12.2025 09:51
Η σφοδρή κακοκαιρία Byron συνεχίζει να χτυπά την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στο Λεκανοπέδιο η ένταση της βροχής δεν έχει μειωθεί και η κατάσταση στα δυτικά, είναι εξαιρετικά δύσκολη από το βράδυ.

Περίπου στις 09:30 ήχησε το 112 για δύο συνοικίες της Ελευσίνας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμος.

Πρόκειται για τους οικισμούς Ποντιακά και Ελληνορώσων οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση ανάσας από το ποτάμι.

Ελευσίνα και Μάνδρα έχουν σφυροκοπηθεί όλο το βράδυ από την κακοκαιρία με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στη Ν.Ε.Ο. Αθωνών -Κορίνθου από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Από την ισχυρή βροχόπτωση έπεσαν όγκοι χωμάτων από τα πρανή ενώ «λίμνες» σχηματίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Χτύπησε το 112 και σε Θεσσαλία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κινούνται προς τα βόρεια και περίπου στις 9 το πρωί, ήχησαν απανωτά μηνύματα από το 112 για περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, σε Φθιώτιδα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

