Απίστευτη ταλαιπωρία για ζευγάρι εκπαιδευτικών: Τους επέβαλαν πρόστιμο 2.300 ευρώ, για ρευματοκλοπή που… δεν έχουν κάνει!

Μια απίστευτη ταλαιπωρία βιώνει ζευγάρι εκπαιδευτικών με δυο παιδιά (και δεν είναι οι μόνοι) που καλείται να πληρώσει πρόστιμο που τους έστειλε με δικαστικό κλητήρα ο ΔΕΔΔΗE, ύψους 2.300 ευρώ, για ρευματοκλοπή που δεν έχει κάνει!

Σύμφωνα με την καταγγελία τους το επιχείρημα για την ρευματοκλοπή είναι η μείωση της… κατανάλωσης σε κλειστό ουσιαστικά σπίτι αφού εκείνο το διάστημα ήταν και οι δυο αναπληρωτές στην επαρχία.

Eπειδή οι άνθρωποι έλειπαν στο εξωτερικό ο ΔΕΔΔΗΕ θεώρησε απο μονος του ότι δεν μπορεί να κατανάλωσαν τόσο… λιγο ρεύμα, άρα έκλεβαν και τους επέβαλε πρόστιμο

Το ζευγάρι έκανε το λάθος μάλλον να επιστρέψει στην Ελλάδα από την Γερμανία, όπου ζούσαν και δούλευαν επί χρόνια- εκείνος ερευνητής, διδάκτορας αστροφυσικός δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης και εκείνη καθηγήτρια.

Και μάλιστα ο ΔΕΔΔΗΕ τους επέδωσε το πρόστιμο με δικαστικο επιμελητή (!)

«Εμείς είμαστε συνεπείς, πληρώναμε κανονικά τους λογαριασμούς μας, ερχόμασταν περιστασιακά, ελέγχαμε το σπίτι μας, τις υποχρεώσεις μας, τα πάντα» ανέφερε μιλωντας στην τηλεόραση η κα Ευθυμία Καλογεροπούλου, η μια από τους δύο εκπαιδευτικούς, μιλώντας στην τηλεόραση.

« Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας μας να μας στέλνει εξ ουρανού με δικαστικό επιμελητή μηνυτήρια επιστολή, χωρίς καν να έχει ψάξει τον πολίτη, να έχει διασταυρώσει, να δει αυτός ο πολίτης πληρώνει, δεν πληρώνει, τι συμβαίνει….

Και ξαφνικά να έρχεται ερήμην μας, να παίρνει μετρητή χωρίς την παρουσία μας, να τον αλλάζει δήθεν με έξυπνο μετρητή, να πηγαίνει για εργαστηριακό έλεγχο, χωρίς να είμαστε μπροστά, χωρίς να ενημερώνει τον πολίτη.

Να τους ψάχνουμε 2 χρόνια τώρα γιατί ήρθε εκ των υστέρων μια ειδοποίηση. Τους έχουμε γράψει και στη φόρμα, στην ιστοσελίδα και στη ΔΕΔΔΗΕ προσπαθούμε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο. Πήγαμε από τα υποκαταστήματα- είναι σεκιούριτι, δεν μπορούμε με τίποτα να τους ενοχλήσουμε!

Κατά τα άλλα είναι υπεύθυνοι και προϊστάμενοι τμημάτων. Είναι στα καθήκοντα τους να συνομιλούν με τους πολίτες και να τους ενημερώνουν για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή εγώ θα πληρώσω τώρα και η οικογένεια μου που είναι σε αναταραχή αυτή τη στιγμή, για κάτι το οποίο δεν ευθυνόμαστε…»

Η γραφειοκρατεία, η αναλγησία και η κουτοπονηριά του κράτους σε όλο της το μεγαλείο….

Δεκάδες τα άδικα περιστατικά

Τα σχετικά παράπονα έχουν πληθύνει τον τελευταίο καιρό, για πρόστιμα με αφορμή διαφορές στην κατανάλωση ή ακόμα και σπασμένες σφραγίδες που μπορεί να οφείλονται σε οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μάλιστα, οι καταναλωτές αυτοί είναι δύσκολο στη συνέχεια να βρουν το δίκιο τους και να τεκμηριώσουν ότι είναι αθώοι. Τα δε πρόστιμα για τη ρευματοκλοπή μπορούν να φτάσουν σε χιλιάδες ευρώ, καθώς υπολογίζονται με βάση την υποτίθεται κλεμμένη κατανάλωση.

Σύμφωνα με δεκάδες καταγγελίες ο ΔΕΔΔΗΕ βεβαιώνει πλέον περισσότερα περιστατικα ρευματοκλοπής σε σχέση με το παρελθόν.

Όταν τα συνεργεία εντοπίζουν κάποιον επίμαχο μετρητή, τον πηγαίνουν στο εργαστήριο και προσκαλείται να είναι παρών ο καταναλωτής κατά τον έλεγχο.

Εφόσον βεβαιώσει το εργαστήριο ότι υπάρχει ρευματοκλοπή, τότε ανοίγει ένας φάκελος που πάει στα δικαστήρια. Ο πελάτης καλείται να πληρώσει το πρόστιμο και εφόσον κερδίσει το δικαστήριο, του επιστρέφονται τα χρήματα.

Καταναλωτικές ενώσεις, όπως το ΙΝΚΑ, εκτιμούν πάντως ότι πρόκειται για μια άδικη και απαράδεκτη κατάσταση.

Ο πρόεδρος, Γιώργος Λεχουρίτης, ανέφερε σχετικά ότι “δεν γίνεται να καλείται ο πολίτης να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας”. Το ΙΚΝΑ συνέστησε σε όσους έχουν κατηγορηθεί άδικα για ρευματοκλοπή να απευθυνθούν στο Συνήγορο του Πολιτη.

Το θέμα έχει υπόψη της και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), η οποία αναμένεται να το συζητήσει με τον ΔΕΔΔΗΕ σε προσεχή συνάντηση, μαζί με τα ευρύτερα ζητήματα των καταμετρήσεων.

