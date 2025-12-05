search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 12:24

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

05.12.2025 12:24
akinita 554- new

Μία ακόμη υπόθεση πλειστηριασμού σε οικογένεια με καρκινοπαθή, έρχεται στο «φως» και προκαλεί οργή.

Τον περασμένο Μάρτιο, fund (Cairo) της Dovalue πήρε το σπίτι μιας οικογένειας από το Μοσχάτο, η οποία περνάει μία πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, από το 2019 δίνει μάχη με τον καρκίνο και νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο.

Το δωμάτιο που νοσηλεύεται μάλιστα έχει γίνει σχεδόν… σπίτι για τον σύζυγό της και την κόρη της, καθώς δεν έχουν πού αλλού να πάνε.

Αυτό που εξοργίζει, είναι πως η οικογένεια έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ότι είναι ευάλωτη από το 2019 και κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει κανένας πλειστηριασμός. Παρά το ότι η γυναίκα βρίσκεται στο νοσοκομείο όμως, αυτό δεν τους πτόησε και έβγαλαν το σπίτι στο «σφυρί» για να το πάρει η Cairo και τον Ιούλιο η οικογένεια έμεινε στον δρόμο.

Η κατάσταση της μητέρας έχει επιδεινωθεί σοβαρά, η κόρη και ο σύζυγος για να μπορέσουν να επιβιώσουν, νοικιάζουν Airbnb για μερικές ημέρες λες και είναι… τουρίστες για να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο και όταν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μένουν μέσα στο Αττικό για να είναι δίπλα στη γυναίκα που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένεια που παρανόμως (από τη στιγμή που είναι ευάλωτη με χαρτιά) έχει μείνει στον δρόμο, το μόνο που ζητάει είναι να επιστρέψει στο σπίτι πληρώνοντας ενοίκιο 400 ευρώ ώστε να μπορέσει να βάλει την μητέρα της μέσα, κάτι που θα την βοηθούσε ψυχολογικά στο να αντιμετωπίσει τον γολγοθά που περνάει.

Ποια ήταν η απάντηση της εταιρείας σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες; Αρνήθηκε να κάνει ακόμη και αυτή τη παραχώρηση… Η απανθρωπιά σε όλο της το μεγαλείο…

Διαβάστε επίσης:

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αγρότες: Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους, 14 μπλόκα σε όλη τη χώρα – Εντείνονται οι κινητοποιήσεις με νέους αποκλεισμούς (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethnikoskipos
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

leoforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

perry_trudeau-iapwnia-1
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles (photos)

polakis_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω… υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:42
ethnikoskipos
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

leoforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

perry_trudeau-iapwnia-1
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

1 / 3