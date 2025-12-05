Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

Μία ακόμη υπόθεση πλειστηριασμού σε οικογένεια με καρκινοπαθή, έρχεται στο «φως» και προκαλεί οργή.

Τον περασμένο Μάρτιο, fund (Cairo) της Dovalue πήρε το σπίτι μιας οικογένειας από το Μοσχάτο, η οποία περνάει μία πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, από το 2019 δίνει μάχη με τον καρκίνο και νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο.

Το δωμάτιο που νοσηλεύεται μάλιστα έχει γίνει σχεδόν… σπίτι για τον σύζυγό της και την κόρη της, καθώς δεν έχουν πού αλλού να πάνε.

Αυτό που εξοργίζει, είναι πως η οικογένεια έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ότι είναι ευάλωτη από το 2019 και κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει κανένας πλειστηριασμός. Παρά το ότι η γυναίκα βρίσκεται στο νοσοκομείο όμως, αυτό δεν τους πτόησε και έβγαλαν το σπίτι στο «σφυρί» για να το πάρει η Cairo και τον Ιούλιο η οικογένεια έμεινε στον δρόμο.

Η κατάσταση της μητέρας έχει επιδεινωθεί σοβαρά, η κόρη και ο σύζυγος για να μπορέσουν να επιβιώσουν, νοικιάζουν Airbnb για μερικές ημέρες λες και είναι… τουρίστες για να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο και όταν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μένουν μέσα στο Αττικό για να είναι δίπλα στη γυναίκα που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένεια που παρανόμως (από τη στιγμή που είναι ευάλωτη με χαρτιά) έχει μείνει στον δρόμο, το μόνο που ζητάει είναι να επιστρέψει στο σπίτι πληρώνοντας ενοίκιο 400 ευρώ ώστε να μπορέσει να βάλει την μητέρα της μέσα, κάτι που θα την βοηθούσε ψυχολογικά στο να αντιμετωπίσει τον γολγοθά που περνάει.

Ποια ήταν η απάντηση της εταιρείας σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες; Αρνήθηκε να κάνει ακόμη και αυτή τη παραχώρηση… Η απανθρωπιά σε όλο της το μεγαλείο…

