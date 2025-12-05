Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία Byron: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Οι «κόκκινες» περιοχές

Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο είχε εκδώσει την Τετάρτη (3/12), προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12) η ΕΜΥ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία Byron που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron

Την ίδια ώρα, πολύ σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ήδη η κακοκαιρία Byron σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Δύσκολη νυχτα πέρασε η Αττική. Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος πνίγηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος.

Πολλά ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν και οι δρόμοι. Παράλληλα σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στη Νέα Πέραμο το νερό έχει ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Στο μεταξύ μπαράζ απο μηνύματα 112 ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας (Τρικαλα, Καρδίτσα Φθιώτιδα) με τα οποία ζητείται απο τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοι, να μην βγούν εκτός σπιτιου εκτός εαν υπάρχει σοβαρός λόγος και να βρίσκονται ει δυνατόν σε ψηλότερους ορόφους κτιρίων.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

