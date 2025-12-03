search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

03.12.2025 12:52

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Κόκκινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και 9 μποφόρ από Πέμπτη ως Σάββατο

03.12.2025 12:52
kataigida new

«Κόκκινη» προειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Από σήμερα η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει από τα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο από αύριο, Πέμπτη, ως και το πρωί του Σαββάτου, αναμένονται ακραία φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ: «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ».

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Aγρότες: Έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα – Μητσοτάκης: Κατανοούμε, αλλά «οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν» (Video)

Συναγερμός στην Επίδαυρο – Αγνοείται 65χρονος ψαράς

Στο εδώλιο ο 52χρονος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικες

taxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία στην Αττική

hatzidakis-kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

SD
ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης

1 / 3