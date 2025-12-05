Κακοκαιρία Byron: Στα πρόθυρα της κατάρρευσης ο κρατικός μηχανισμός – Σοβαρά προβλήματα σε Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμο – Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη Μάνδρα οι κάτοικοι για ακόμα μία φορά ήταν θεατές στο ίδιο έργο. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης υπερχείλισε από τις βροχές, ο δρόμος κόπηκε στα δύο, με συνέπεια να αποκλειστούν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία έφτανε τα δύο μέτρα. Παράλληλα, στον κεντρικό δρόμο της πόλης έσπασε ο αγωγός ύδρευσης. Ο δήμος εργάζεται για την αποκατάσταση του.
Στη Νέα Περάμο οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με νερά να εισχωρούν σε αυλές και σπίτια. Η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου έκλεισε λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών.
Στα Μέγαρα πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Πάχης. Εικόνες από drone δείχνουν τη πίστα να είναι γεμάτη νερά, καθηλώνοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.
Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί οι κάτοικοι της Μάνδρας και των οικισμών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, καλώντας όσους βρίσκονται σε υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων να μετακινηθούν σε υψηλότερο όροφο. Επιπλέον, λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα του 112 και στους κατοίκους του οικισμού Ελληνορώσων-Ποντιακά Ελευσίνας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.
Στη Φοινικούντα από τις βροχές υπερχείλισε το ποτάμι. Δύο Γερμανοί τουρίστες και τα τρία σκυλιά τους αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν στα νερά. Ευτυχώς, γείτονες τους εντόπισαν και τους τράβηξαν. Χρειάστηκε, επίσης η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο Ούγγρων τουριστών και ενός ημεδαπού.
Σοβαρά προβλήματα είχαμε για δεύτερη μέρα και στη Λακωνία. Στο χωριό Πλάτανος άνδρες της ΕΜΑΚ με τις βάρκες τους απεγκλώβισαν πολίτες από τα σπίτια τους.
