ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:40
ΕΛΛΑΔΑ

05.12.2025 16:36

Κακοκαιρία Byron: Στα πρόθυρα της κατάρρευσης ο κρατικός μηχανισμός – Σοβαρά προβλήματα σε Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμο – Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

05.12.2025 16:36
Εκτεταμένα προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron, που από χθες πλήττει τη χώρα. Από νωρίς το πρωί καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και τις Σποράδες. Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα εκτιμήσει τα νεότερα δεδομένα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τη συνεδρίαση της οποίας συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

  • Σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα.
  • Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα.
  • Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι της Μάνδρας

Στη Μάνδρα οι κάτοικοι για ακόμα μία φορά ήταν θεατές στο ίδιο έργο. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης υπερχείλισε από τις βροχές, ο δρόμος κόπηκε στα δύο, με συνέπεια να αποκλειστούν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία έφτανε τα δύο μέτρα. Παράλληλα, στον κεντρικό δρόμο της πόλης έσπασε ο αγωγός ύδρευσης. Ο δήμος εργάζεται για την αποκατάσταση του.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο

Στη Νέα Περάμο οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με νερά να εισχωρούν σε αυλές και σπίτια. Η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου έκλεισε λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Πλημμύρισε ξανά το αεροδρόμιο Παχής

Στα Μέγαρα πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Πάχης. Εικόνες από drone δείχνουν τη πίστα να είναι γεμάτη νερά, καθηλώνοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί οι κάτοικοι της Μάνδρας και των οικισμών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, καλώντας όσους βρίσκονται σε υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων να μετακινηθούν σε υψηλότερο όροφο. Επιπλέον, λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα του 112 και στους κατοίκους του οικισμού Ελληνορώσων-Ποντιακά Ελευσίνας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Γερμανοί τουρίστες «κολύμπησαν» για να σωθούν στη Φοινικούντα

Στη Φοινικούντα από τις βροχές υπερχείλισε το ποτάμι. Δύο Γερμανοί τουρίστες και τα τρία σκυλιά τους αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν στα νερά. Ευτυχώς, γείτονες τους εντόπισαν και τους τράβηξαν. Χρειάστηκε, επίσης η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο Ούγγρων τουριστών και ενός ημεδαπού.

Απεγκλωβισμοί με βάρκες στη Λακωνία

Σοβαρά προβλήματα είχαμε για δεύτερη μέρα και στη Λακωνία. Στο χωριό Πλάτανος άνδρες της ΕΜΑΚ με τις βάρκες τους απεγκλώβισαν πολίτες από τα σπίτια τους.


