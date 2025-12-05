search
05.12.2025 20:26

Πάτρα: Ισόβια στον 37χρονο που σκότωσε τη θεία του και διέφυγε από το σπίτι της φορώντας περούκα

05.12.2025 20:26
dikastirio

Ισόβια επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηλείας στον 37χρονο, που σκότωσε τη θεία του το σπίτι της στην Πάτρα και διέφυγε, φορώντας περούκα και χειρουργική μάσκα. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 37χρονο.

Ο ίδιος στην απολογία του επέμεινε ότι δεν σκότωσε τη θεία του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «στημένη», σύμφωνα με το patrisnews.

Την 55χρονη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της  στο σπίτι της στην Πάτρα τον Ιούλη του 2023 ο σύντροφος της. Έφερε τραύματα στη μετωπιαία χώρα, στο κεφάλι και στο κρανίο. Ο δράστης, φεύγοντας από το σπίτι, προσπάθησε να καμουφλαριστεί, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου, χειρουργική μάσκα, φόρμα εργασίας, τσαντάκι μέσης, σακίδιο πλάτης και γάντια. 

Σκότωσε και τη μητέρα του το 2016

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο τροχόσπιτο του στην Κορινθία και τον συνέλαβαν. Βρήκαν σε αυτό τη μάσκα και το τσαντάκι που φορούσε κατά τη διαφυγή του από το σπίτι της θείας του. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον έδειχνε να βγαίνει από το σπίτι της.

Ο δράστης τον Ιούλιο του 2016 είχε ξυλοκοπήσει άγρια τη μητέρα του και αδελφή της θανούσης, προκαλώντας της βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του κατέληξε μετά από νοσηλεία μίας εβδομάδας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο.

