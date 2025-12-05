«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Από τις καταρρακτώδεις βροχές υπερχείλισε το ποτάμι στον Γκριζόκαμπο Φοινικούντας, με συνέπεια να αποκλειστούν κάτοικοι και παραθεριστές.
Η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα, αναγκάζοντας ζευγάρι Γερμανών και τα τρία σκυλιά τους να κολυμπήσουν στα λασπόνερα. «Σε μόλις 5-10 λεπτά το νερό είχε φτάσει στο στήθος μου. Πήραμε κάποια σημαντικά πράγματα, τα σκυλιά μας και βγήκαμε από το παράθυρο του υπνοδωματίου. Κολυμπήσαμε μέχρι στην άλλη πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ένας Γερμανός.
«Τα σκυλιά δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν. Έπρεπε να κολυμπήσω με τα πόδια μου και να κρατάω τα σκυλιά στα χέρια», πρόσθεσε η σύντροφος τους.
Κάτοικος που τους εντόπισε τους βοήθησε να σωθούν. Με τη βοήθεια της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε επίσης ζευγάρι Ούγγρων που διατηρεί σπίτι στην περιοχή και ο κοινοτάρχης οικισμού.
Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κανό για να καταφέρουν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.
Μεταξύ εκείνων που εγκλωβίστηκαν την ώρα της θεομηνίας, ήταν και ο πρόεδρος του χωριού που τελικά χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να καταφέρει να φτάσει σε ασφαλές σημείο.
