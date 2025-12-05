«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα

Από τις καταρρακτώδεις βροχές υπερχείλισε το ποτάμι στον Γκριζόκαμπο Φοινικούντας, με συνέπεια να αποκλειστούν κάτοικοι και παραθεριστές.

Η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα, αναγκάζοντας ζευγάρι Γερμανών και τα τρία σκυλιά τους να κολυμπήσουν στα λασπόνερα. «Σε μόλις 5-10 λεπτά το νερό είχε φτάσει στο στήθος μου. Πήραμε κάποια σημαντικά πράγματα, τα σκυλιά μας και βγήκαμε από το παράθυρο του υπνοδωματίου. Κολυμπήσαμε μέχρι στην άλλη πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ένας Γερμανός.

«Τα σκυλιά δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν. Έπρεπε να κολυμπήσω με τα πόδια μου και να κρατάω τα σκυλιά στα χέρια», πρόσθεσε η σύντροφος τους.

Κάτοικος που τους εντόπισε τους βοήθησε να σωθούν. Με τη βοήθεια της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε επίσης ζευγάρι Ούγγρων που διατηρεί σπίτι στην περιοχή και ο κοινοτάρχης οικισμού.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κανό για να καταφέρουν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Μεταξύ εκείνων που εγκλωβίστηκαν την ώρα της θεομηνίας, ήταν και ο πρόεδρος του χωριού που τελικά χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να καταφέρει να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Στις επάλξεις οι αγρότες, «κανένας διάλογος» από την κυβέρνηση – Κλιμακώνεται η σύγκρουση, εξαπλώνονται τα μπλόκα

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στη Νέα Πέραμο – «Εξαφανίστηκε» ολόκληρος δρόμος (Video)

Θράσος της Efood: Προσέφερε μπόνους στους εργαζόμενους για να κάνουν delivery εν μέσω κακοκαιρίας