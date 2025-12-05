Θράσος της Efood: Προσέφερε μπόνους στους εργαζόμενους για να κάνουν delivery εν μέσω κακοκαιρίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με μπόνους επιχείρησε να δελεάσει η Εfood τους διανομείς, ώστε να συνεχίσουν τις παραδόσεις εν μέσω κατακλυσμού, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.
Λίγο πριν η πολιτική προστασία στείλει 112 οι εργαζόμενοι στην Efood έλαβαν μήνυμα ότι οι αμοιβές θα είναι αυξημένες κατά 70% 19-.21.00, λόγω της μεγάλης ζήτησης.
«Οι παραγγελίες είναι αυξημένες. Από τις 19:00 έως τις 21:00 οι αμοιβές είναι αυξημένες κατά 70%. Συμπεριλαμβάνονται και οι αποστάσεις. Το ποσό θα περιλαμβάνεται στην αμοιβή που θα βλέπεις στην οθόνη αποδοχής. Καλή συνέχεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μετά την αντίδραση του σωματείου εργαζόμενων της Efood, η εταιρεία απέσυρε την πρόταση. Το σωματείο υπογραμμίζει, επίσης, την παραδοξότητα το υπουργείο Εργασίας να μην απαγορεύσει τις παραδόσεις όσο διαρκούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
«Η EFOOD δίνει μπόνους (μεταξύ 19.00-21.00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στη νεροποντή Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία (19.00) στέλνει συναγερμό, αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σε αυτές τις συνθήκες! Επίσης, ο fleet manager της εταιρίας, ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δε σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο».
