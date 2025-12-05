search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.12.2025

Ένοχο το ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 παιδιά του στην Κρήτη: Ο ξυλοδαρμός της μεγάλης κόρης που οδήγησε στη σύλληψη τους

05.12.2025 18:03
Ένοχο κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου το ζευγάρι που κακοποιούσε τα 8 ανήλικα παιδιά του.

Στον 44χρονο πατέρα επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, ενώ στη 32χρονη μητέρα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 7 ετών και τριών μηνών. Και οι δύο θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Όπως είναι ήδη γνωστό, το ζευγάρι, ο 44χρονος Κρητικός και η 32χρονη από την Κύπρο μεγαλώνουν οχτώ παιδιά, ηλικίας από 2 έως 15 ετών, πέντε εκ των οποίων έχουν αποκτηθεί από τον κοινό τους βίο και τρία από τον προηγούμενο γάμο της μητέρας.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελία του Χαμόγελου του Παιδιού καθώς για μία ακόμα φορά στον Οργανισμό είχε φθάσει καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά, η 5η τα τελευταία χρόνια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις προηγούμενες περιπτώσεις έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και για έκθεση από την Ασφάλεια Ηρακλείου.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Τα παιδιά προς το παρόν βρίσκονται υπό τη φροντίδα της γιαγιάς και της θείας μέχρι η αρμόδια εισαγγελική Αρχή να αποφανθεί για την περαιτέρω τύχη τους. Οι γονείς, πάντως, αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν τα κακοποιούν. Απεναντίας τα αγαπούν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στις δύσκολες συνθήκες όπου ζουν. Από μέρους τους, μάλιστα, η καταγγελία γειτόνισσας για το τελευταίο περιστατικό σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού της οικογένειας αποδίδεται σε σκοπιμότητα.

Όπως αναφέρουν, τα όποια προβλήματα υπάρχουν αφορούν τις σχέσεις του ίδιου του ζευγαριού καθώς στο παρελθόν είχαν πολλές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάσταση είχε κάπως εξομαλυνθεί λόγω παρακολούθησης προγράμματος στο πλαίσιο ποινικής διαμεσολάβησης. Μάλιστα επειδή ο 44χρονος ήταν υπότροπος για ενδοοικογενειακή βία, για κάποιο μικρό διάστημα είχε εκτίσει και φυλακή.

Πώς κινητοποιήθηκε η αστυνομία

Η πρόσφατη καταγγελία αφορούσε περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής όπου μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι η μητέρα χτύπησε άσχημα με μαγκούρα τη 15χρονη κόρη της με αποτέλεσμα να ..σηκωθεί όλη η γειτονιά στο πόδι.

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr , ο 44χρονος δικάστηκε για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η μητέρα πάλι για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

