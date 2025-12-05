Η Ευρώπη στο στόχαστρο της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του Τραμπ: Εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία – Η Ρωσία δεν είναι εχθρός

Μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ζητά «καλλιέργεια αντίστασης» στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος υπονομεύει τη δημοκρατία, εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία και αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» από την υψηλή μετανάστευση και την πτώση των ποσοστών γεννήσεων.

Το έγγραφο κατηγορεί Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι ματαιώνουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις ότι αγνοούν αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι μια «μεγάλη ευρωπαϊκή πλειοψηφία» που επιθυμεί ειρήνη. Μια «ταχεία παύση των εχθροπραξιών» είναι απαραίτητη «για τη σταθεροποίηση των ευρωπαϊκών οικονομιών, την αποτροπή ακούσιας κλιμάκωσης ή επέκτασης του πολέμου και την αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία», σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η δημοσιοποίησή του έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάνει μια ανανεωμένη προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η προσπάθεια αυτή έχει πυροδοτήσει φόβους στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αναγκάσει το Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις σε αρκετές από τις μακροχρόνιες κόκκινες γραμμές του.

Το έγγραφο των 33 σελίδων υπογραμμίζει τον ριζικό αναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, αναδεικνύοντας την αμερικανική κυριαρχία στο δυτικό ημισφαίριο σε μια ενημερωμένη έκδοση του Δόγματος Μονρόε ως πρωταρχικό στόχο του.

«Οι ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν ολόκληρη την παγκόσμια τάξη όπως ο Άτλας έχουν τελειώσει», αναφέρει. Υπογραμμίζει επίσης το ιδεολογικό χάσμα που έχει ανοίξει μεταξύ της Ουάσινγκτον και των παραδοσιακών συμμάχων της, απεικονίζοντας την ευρωπαϊκή ήπειρο ως μια ήπειρο όπου «η οικονομική παρακμή επισκιάζεται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

Σε μια άμεση πρόκληση προς την ΕΕ, αναφέρει ότι η Αμερική θα πρέπει να «καλλιεργεί αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών». Επαινεί επίσης την αυξανόμενη πολιτική επιρροή των ευρωσκεπτικιστικών ακροδεξιών κομμάτων, η άνοδος των οποίων στην εξουσία στις πρωτεύουσες της ΕΕ θα μπορούσε να απειλήσει το μέλλον του μπλοκ.

«Η αμερικανική διπλωματία θα πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται την γνήσια δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και τους αμερόληπτους εορτασμούς του ατομικού χαρακτήρα και της ιστορίας των ευρωπαϊκών εθνών», αναφέρει. «Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν αυτή την αναβίωση του πνεύματος, και η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων πράγματι δίνει αφορμή για μεγάλη αισιοδοξία».

Η στρατηγική του Τραμπ στοχεύει επίσης στην πολιτική του ΝΑΤΟ να διατηρεί τις πόρτες του ανοιχτές για την πιθανή είσοδο νέων μελών. Μια προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρει, είναι «να τερματιστεί η αντίληψη και να αποτραπεί η πραγματικότητα του ΝΑΤΟ ως μιας διαρκώς επεκτεινόμενης συμμαχίας». Η στρατηγική αναφέρει ότι η Ευρώπη πρέπει «να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την άμυνά της».

Το νέο έγγραφο του Τραμπ τονίζει την ανάγκη «αποκατάστασης της στρατηγικής σταθερότητας» με τη Ρωσία και παρουσιάζει την Ουάσινγκτον ως πιθανή δύναμη γεφύρωσης μεταξύ της Μόσχας και μιας Ευρώπης που ανησυχεί για τους στόχους του Κρεμλίνου.

Η στρατηγική αυτή θυμίζει έντονα μια ομιλία που εκφώνησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς στο Φόρουμ Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, η οποία άφησε άναυδους τους Ευρωπαίους συμμάχους με τον αντιπαραθετικό της τόνο και τον ισχυρισμό της ότι η Ευρώπη αντιμετώπιζε μεγαλύτερη απειλή από τις δικές της δημοκρατικές αποτυχίες παρά από τη ρωσική επιθετικότητα.

Σύμφωνα με το εκτενές έγγραφο, το οποίο καλύπτει επίσης τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ασία και τη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση θα ακολουθήσει μια πολιτική «μετατόπισης βαρών» που αποσκοπεί στο να κάνει την Ευρώπη «να σταθεί στα πόδια της και να λειτουργήσει ως ομάδα ευθυγραμμισμένων κυρίαρχων εθνών».

Ζητά επίσης «αναπροσαρμογή» της στρατιωτικής παρουσίας της χώρας για την αντιμετώπιση επειγουσών απειλών στο «ημισφαίριό μας» και μακριά από περιοχές «των οποίων η σχετική σημασία για την αμερικανική εθνική ασφάλεια έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ή χρόνια».

Η στρατηγική παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό την Κίνα ως οικονομική πρόκληση, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον θα «επανα-ισορροπήσει την οικονομική σχέση της Αμερικής με την Κίνα, δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και τη δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της αμερικανικής οικονομικής ανεξαρτησίας».

Αλλά προσθέτει ότι «αυτό πρέπει να συνοδεύεται από μια ισχυρή και συνεχή εστίαση στην αποτροπή για την πρόληψη πολέμου στον Ινδο-Ειρηνικό». Οι ΗΠΑ θα «ενισχύσουν και θα σκληρύνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Δυτικό Ειρηνικό», υποστηρίζει, αλλά προτρέπει τους συμμάχους στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα και να αναβαθμίσουν τον στρατό τους, λέγοντας ότι η Αμερική δεν θα πρέπει να φέρει όλο το βάρος της διασφάλισης της ειρήνης και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σε αντίθεση με τον Ειρηνικό, το έγγραφο αναφέρει ότι η Μέση Ανατολή έχει υποχωρήσει ως κεντρικό σημείο εστίασης για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν την παραγωγή ενέργειας. «Οι ημέρες κατά τις οποίες η Μέση Ανατολή κυριαρχούσε στην εξωτερική πολιτική τόσο στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό όσο και στην καθημερινή εκτέλεση έχουν ευτυχώς τελειώσει», αναφέρει.

Την δημοσίευση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας την Παρασκευή θα ακολουθήσει του χρόνου η αναθεώρηση της αμυντικής στάσης των ΗΠΑ, η οποία θα μετατοπίσει τα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής.

