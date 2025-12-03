ΝΑΤΟ: Ανταποδίδει ο Ρούτε την επιθετική ρητορική Πούτιν – «Έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται»

Μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανταποδίδοντας στον ίδιο σκληρό τόνο με τις χθεσινές δηλώσεις του, λέγοντας ότι «είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τους λαούς μας και να ασφαλίσουμε την επικράτειά μας».

«Η Ρωσία συνεχίζει τον βάναυσο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, στοχεύοντας ολοένα και περισσότερο τον λαό και τις κρίσιμες υποδομές της καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ρωσία επιδεικνύει επίσης ολοένα και πιο απερίσκεπτη συμπεριφορά όσον αφορά το ΝΑΤΟ, όπως παραβίαση του εναέριου χώρου μας, διεξαγωγή κυβερνοεπιθέσεων και ανάπτυξη διαστημοπλοίων για τη χαρτογράφηση υποθαλάσσιων υποδομών συμμάχων.

Αυτά τα περιστατικά υπογράμμισαν την ανάγκη για ακλόνητη επαγρύπνηση» είπε ο Ρούτε και πρόσθεσε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ «ενισχύουν σημαντικά τις προσπάθειές τους», αλλά πρέπει να κάνουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο Ρούτε τόνισε πως «όλοι θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία», ενώ επαίνεσε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο.

Ωστόσο, όπως είπε «καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, δεν μπορούμε να αμφιταλαντευόμαστε στη δέσμευσή μας προς την Ουκρανία», καταδικάζοντας τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

«Η υποστήριξή μας πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει το αύριο, για το δικό της καλό και για το δικό μας», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Ρούτε οι υπουργοί ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και συζήτησαν την υποστήριξή τους, η οποία «κάνει πραγματική διαφορά επί τόπου».

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι δύο τρίτα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία μέσω του λεγόμενου Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL), ο οποίος έχει λάβει μέχρι στιγμής δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

«Ακούσαμε από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ότι θα συνεισφέρουν επίσης στο PURL, τους πρώτους εταίρους του ΝΑΤΟ που το κάνουν. Και αυτό σημαίνει ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν ήδη δεσμευτεί πραγματικά πάνω από 4 δισεκατομμύρια», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Απαντώντας σε ρώτηση σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, ο γγ του ΝΑΤΟ είπε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «το μόνο άτομο σε ολόκληρο τον κόσμο που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ωστόσο τόνισε πως «η επίτευξη αυτής της ειρήνης, όπως έχει πει και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κάτι [που μπορεί να γίνει] σε μια ευθεία γραμμή, με τη μία. Χρειάζεται μια πρόταση στο τραπέζι. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις και είδαμε τις συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι, τώρα χθες στη Μόσχα. Θα είναι μια βήμα προς βήμα προσέγγιση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θέλει να πει τίποτα που θα δυσκόλευε τις διαπραγματεύσεις, αλλά τόνισε ότι έρχεται τακτικά σε επαφή με τις ΗΠΑ και ότι μοιράζονται τον στόχο της διασφάλισης μιας ειρήνης για την προστασία της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης:

Από το Pornhub στο ρωσικό πετρέλαιο – Πρώην ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ενηλίκων θέλει να αγοράσει τη Lukoil

ΗΑΕ: Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από απαγωγείς – Προσπάθησαν να τους κλέψουν 380 εκατ. λίρες (photos)

Κρεμλίνο: Αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες της Ρωσίας για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος