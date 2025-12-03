Από το Pornhub στο ρωσικό πετρέλαιο – Πρώην ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας ενηλίκων θέλει να αγοράσει τη Lukoil

Ο Αυστριακός επιχειρηματίας Μπερντ Μπέργκμαϊρ, πρώην ιδιοκτήτης πλειοψηφίας ενός ομίλου ψυχαγωγίας ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας Pornhub, έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με την αγορά διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, ανέφεραν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Lukoil, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό παραγωγό πετρελαίου της Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις ανάγκασαν την Lukoil να ανακοινώσει την πώληση ξένων περιουσιακών στοιχείων, με πολλούς αγοραστές να απευθύνονται στις αρχές των ΗΠΑ για άδεια να συνομιλήσουν με την Lukoil, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών Exxon Mobil και Chevron.

Μέσω δικηγόρου, ο Μπέργκμαϊρ αρνήθηκε να διευκρινίσει για ποια περιουσιακά στοιχεία ενδιαφερόταν, αν είχε ήδη απευθυνθεί στην Lukoil ή αν ήταν μέλος μιας επενδυτικής κοινοπραξίας.

«Προφανώς η Lukoil International GmbH θα ήταν μια εξαιρετική επένδυση και ο καθένας θα ήταν τυχερός αν είχε το προνόμιο να κατέχει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε στο Reuters. «Δεν σχολιάζω πιθανές επενδύσεις ως κάτι αυτονόητο».

Το ενδιαφέρον για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό έχει αυξηθεί από τότε που το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα έδωσε άδεια σε εταιρείες να ξεκινήσουν συνομιλίες με τη Lukoil. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει τις συζητήσεις μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου και θα πρέπει να εγκρίνει τυχόν συμφωνίες.

Η Lukoil International GmbH, με έδρα τη Βιέννη, κατέχει διυλιστήρια στην Ευρώπη, μετοχές σε πετρελαιοπηγές στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Ιράκ και το Μεξικό, καθώς και εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Τα περιουσιακά στοιχεία αξίζουν περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει καταθέσεων του 2024.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε αν o Μπέργκμαϊρ είχε μιλήσει με το υπουργείο.

Ο Μπέργκμαϊρ, ο οποίος εργάστηκε για την Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη ως επενδυτικός τραπεζίτης τη δεκαετία του 1990 πριν στραφεί σε ιδιωτικές επενδύσεις, ήταν ο πλειοψηφικός μέτοχος της MindGeek – μιας εταιρείας με έδρα το Λουξεμβούργο με ιστότοπους όπως οι Pornhub, RedTube και YouPorn – μέχρι που πουλήθηκε το 2023 για άγνωστο ποσό σε μια καναδική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων.

Διαβάστε επίσης:

ΗΑΕ: Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από απαγωγείς – Προσπάθησαν να τους κλέψουν 380 εκατ. λίρες

Κρεμλίνο: Αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες της Ρωσίας για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων