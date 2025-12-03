search
ΚΟΣΜΟΣ

03.12.2025 15:47

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

Octopussy egg

Ένας άνδρας από τη Νέα Ζηλανδία κατηγορήθηκε για κλοπή, αφού φέρεται να έκλεψε ένα μενταγιόν με διαμάντια με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο – καταπίνοντάς το.

Το μενταγιόν με ένα αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων – δεν έχει ακόμη ανακτηθεί, δήλωσε η αστυνομία στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία κλήθηκε στο κοσμηματοπωλείο Partridge στο κέντρο του Όκλαντ την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα και ο 32χρονος συνελήφθη στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα. Υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση, αναφέρει η αστυνομία.

Το φερόμενο ως κλεμμένο αυγό Fabergé είναι διακοσμημένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπώλη, και ανοίγει αποκαλύπτοντας ένα μικροσκοπικό χταπόδι από χρυσό 18 καρατίων.

Το αυγό Octopussy, όπως ονομάζεται, είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1983, η οποία επικεντρώνεται σε μια περίτεχνη ληστεία αυγών Fabergé.

Η Fabergé είναι μια παγκοσμίου φήμης κοσμηματοποιία που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερους από δύο αιώνες, διάσημη για τα αυγά της που είναι φτιαγμένα από πολύτιμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα.

Ο ύποπτος πρόκειται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αναφορές, κατηγορήθηκε επίσης ότι φέρεται να έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και ότι έκλεψε άμμο για γάτες και προϊόντα ελέγχου ψύλλων αξίας 100 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας από ιδιωτική διεύθυνση την επόμενη μέρα.

