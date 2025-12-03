search
ΚΟΣΜΟΣ

03.12.2025 12:40

Σπάνια στιγμή χαράς στα ερείπια της Γάζας: Μαζικός γάμος 50 ζευγαριών, ο πρώτος μετά από δύο χρόνια (photos)

03.12.2025 12:40
Μία σπάνια στιγμή χαράς έζησαν κάτοικοι στη Γάζα, που μέσα από τα συντρίμμια, γιόρτασαν τον πρώτο μαζικό γάμο μετά από περίπου δύο χρόνια πολέμου.

Στα ερείπια της νότιας πόλης Χαμάντ, στην Χαν Γιουνίς, περισσότερα από 50 νεαρά ζευγάρια ένωσαν τις ζωές τους με τις νύφες να φορούν παραδοσιακές λευκές και κόκκινες φορεσιές.

Αν και η ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους συνδυάστηκε από μια πρώτη νύχτα σε καταυλισμούς και αυτοσχέδιες σκηνές, δεν πτοήθηκαν και γιόρτασαν με τραγούδια την τελετή.

Γαμπροί και νύφες πέρασαν ανάμεσα από συντρίμμια, ισοπεδωμένα κτίρια και μπάζα, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας στους κατοίκους της περιοχής που ισοπεδώθηκε από τους Ισραηλινούς.

«Παρά όλα όσα έχουν συμβεί, θα ξεκινήσουμε μια νέα ζωή», δήλωσε στο AP  ο 27χρονος Χικμάτ Λάουα, ένας από τους γαμπρούς. «Με το θέλημα του Θεού, αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου», είπε.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Ονειρευόμουν να έχω σπίτι, δουλειά και να είμαι όπως όλοι οι άλλοι. Σήμερα, το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να ζήσω. Η ζωή έχει αρχίσει να επιστρέφει, αλλά δεν είναι όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε.

