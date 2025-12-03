ΗΠΑ: Επιχείρηση με 30 υπαλλήλους που εμπλέκεται ο Τραμπ Τζούνιορ, πήρε χρηματοδότηση… 620 εκατ. από το Πεντάγωνο

Σε μια κίνηση που υπό άλλες συνθήκες θα ξεσπούσε σάλος στις ΗΠΑ, προχώρησε το Πεντάγωνο.

Αποφάσισε να χρηματοδότηση με το ποσό των 620 εκατομμυρίων δολαρίων μία άγνωστη start up εταιρεία σπάνιων γαιών η οποία απαριθμεί περίπου… Σημαντική λεπτομέρεια: πριν τρεις μήνες έγινε μέτοχός της ο Nτόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Vulcan Elements θα λάβει το δάνειο από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αύξηση της προμήθειας μαγνητών για βιομηχανίες, σε συνεργασία με την ReElement Technologies αναφέρει το δημοσίευμα.

