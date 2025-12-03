search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 11:13

ΗΠΑ: Επιχείρηση με 30 υπαλλήλους που εμπλέκεται ο Τραμπ Τζούνιορ, πήρε χρηματοδότηση… 620 εκατ. από το Πεντάγωνο

03.12.2025 11:13
trump-junior-guilfoyle

Σε μια κίνηση που υπό άλλες συνθήκες θα ξεσπούσε σάλος στις ΗΠΑ, προχώρησε το Πεντάγωνο.

Αποφάσισε να χρηματοδότηση με το ποσό των 620 εκατομμυρίων δολαρίων μία άγνωστη start up εταιρεία σπάνιων γαιών η οποία απαριθμεί περίπου… Σημαντική λεπτομέρεια: πριν τρεις μήνες έγινε μέτοχός της ο Nτόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Vulcan Elements θα λάβει το δάνειο από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αύξηση της προμήθειας μαγνητών για βιομηχανίες, σε συνεργασία με την ReElement Technologies αναφέρει το δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης:

Το Βέλγιο επιμένει στο βέτο για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας – «Η χειρότερη λύση»

Ελεύθερη αλλά αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η Φεντερίκα Μογκερίνι

Ουκρανία: Γιατί ο Πούτιν δεν θα δεχθεί το νέο ειρηνευτικό σχέδιο – Οι δύο λόγοι και οι ανησυχίες του Κιέβου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Octopussy egg
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

zizel
ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα, κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ»

fysiko aerio moldavia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:54
Octopussy egg
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

1 / 3