Ελεύθερη αλλά αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η Φεντερίκα Μογκερίνι

Ελεύθερη αφέθηκε η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η πρώην επικεφαλής είχε τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας στο Βέλγιο για ενδεχόμενη απάτη στη χρησιμοποίηση πόρων της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν συντρέχει κίνδυνος διαφυγής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Παρόλα αυτά, οι κατηγορίες σε βάρος της όσο και των υπόλοιπων συλληφθέντων, είναι βαριές, καθώς αφορούν διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Ελεύθεροι αφέθησαν και οι άλλοι δύο συλληφθέντες αξιωματούχοι, οι Ιταλοί Στέφανο Σανίνο και Τσέζαρε Τζεγκρέτι, οι οποίοι είναι επίσης αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), χθες η πρύτανης και ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ συνελήφθησαν, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη σχετικά με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών.

Αφού ανακρίθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου (FGP West-Vlaanderen), τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της.

Όλα τα άτομα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

