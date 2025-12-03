Μπορει οι πληροφορίες από τη χθεσινοβραδινή συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν και της ομάδας των διαπραγματευτών του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, να βγαίνουν με το σταγονόμετρο, ωστόσο, η κυρίαρχη εντύπωση είναι ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να συμφωνήσει με το νέο σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν είναι καλός οικοδεσπότης: αντιθέτως, οι δύο Αμερικανοί έτυχαν VIP μεταχείρισης κατά την επίσκεψή τους στη Μόσχα: υπήρχε αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο, γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin και ακόμη και μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία. Έμοιαζε, όπως γράφει αναλυτής του Sky News, σαν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ να βρίσκονται σε τουριστική επίσκεψη παρά σε πορεία προς την ειρήνη.

Τελικά άρχισαν τις διαπραγματεύσεις στο Κρεμλίνο περισσότερες από έξι ώρες μετά την άφιξή τους στη Ρωσία. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν ήδη σαφές ότι το μόνο για το οποίο είχαν έρθει στη Μόσχα δεν ήταν διαθέσιμο: η συμφωνία της Ρωσίας με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιό τους. Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλήρου την Ευρώπη. Ενώ οι καλεσμένοι του απολάμβαναν το γεύμα τους, εκείνος κατηγορούσε τους συμμάχους της Ουκρανίας ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία επιβάλλοντας απαιτήσεις που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι, φυσικά, θα έλεγαν ότι είναι το αντίθετο. Αλλά ενώ υπήρχε εχθρότητα προς την Ευρώπη, υπήρχε μόνο καλή διάθεση και φιλοξενία προς τους Αμερικανούς – μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και να τις φέρει ξανά στο πλευρό της Μόσχας. Η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο σχέδιο 28 σημείων που υποχωρούσε στις απαιτήσεις της. Και πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει λόγω των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης.

Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του Ποκρόφσκ, ενός στρατηγικού στόχου στην περιοχή του Ντόνετσκ. Ήταν ένα μήνυμα που αποσκοπούσε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της Ρωσίας και, κατ’ επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της αντί να τις αμβλύνει.

Ο άλλος λόγος για τον οποίο εκτιμάται ότι ο Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να συμβιβαστεί είναι επειδή πιστεύει ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα: στενότερες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Επανειλημμένα σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει θέσεις που ευνοούν τη Μόσχα.

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Με το Κίεβο, οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να έρθουν σε αυτούς – πρώτα στη Γενεύη, μετά στη Φλόριντα. Όσον αφορά τη Μόσχα, ισχύει το αντίθετο. Ο Γουίτκοφ δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το μακρύ ταξίδι κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια να υπομείνει τη μακρά αναμονή πριν από οποιαδήποτε ακρόαση με τον Πούτιν.

Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όσον αφορά τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να ασκούν πίεση. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες των χθεσινών συνομιλιών στη Μόσχα. Και μέχρι ο Ζελένσκι να ενημερωθεί, μάλλον θα κάθεται σε αναμένα κάρβουνα…

