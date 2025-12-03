Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλακή o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης είναι o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Πρόκειται για τον γιατρό, Σαλβαδόρ Πλασένσια που έχει δηλώσει ένοχος ότι χορηγούσε στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς κλασσικής τηλεοπτικής σειράς «Φιλαράκια» κεταμίνη.

Η οικογένεια του Μάθιου Πέρι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες πριν από την καταδίκη του.

Ο Πέρι περιέγραψε λεπτομερώς τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό στα απομνημονεύματα του 2022 με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing». Ο σταρ των «Friends», ο οποίος υποδύθηκε τον χαρακτήρα Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά από το 1994 έως το 2004, λέει ότι έκανε αποτοξίνωση δεκάδες φορές.

Βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ένα τζακούζι πίσω από το σπίτι του στο Pacific Palisades, από θανατηφόρα υπερβολική δόση κεταμίνης. Ήταν μόλις 54 ετών.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Επιχείρηση με 30 υπαλλήλους που εμπλέκεται ο Τραμπ Τζούνιορ, πήρε χρηματοδότηση… 620 εκατ. από το Πεντάγωνο

Το Βέλγιο επιμένει στο βέτο για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας – «Η χειρότερη λύση»

Ελεύθερη αλλά αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η Φεντερίκα Μογκερίνι