Πεσκόφ: Ο Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές 5ωρες συζητήσεις του Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν απέρριψε όλες τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα ήταν σωστή τοποθέτηση να πούμε ότι απέρριψε όλες τις προτάσεις. Χθες, για πρώτη φορά έγινε ανταλλαγή απόψεων. Κάποιες έγιναν αποδεκτές, άλλες κρίθηκαν ως απαράδεκτες. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη στις συζητήσεις, στη προσπάθεια εύρεσης συμβιβαστικής λύσης» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Υπάρχει μια κατανόηση ότι όσο πιο σιωπηλά γίνουν οι διαπραγματεύσεις, τόσο πιο παραγωγικές θα είναι. Εμείς μένουμε σε αυτή την αρχή και ελπίζουμε και οι ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ «παγώνει» τα αιτήματα για μετανάστευση από 19 χώρες – Ποιες είναι

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλακή o γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

Ακυρώθηκε η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες – Άγνωστος προς το παρόν ο λόγος