03.12.2025 13:30

Πεσκόφ: Ο Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία

03.12.2025 13:30
peskov

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές 5ωρες συζητήσεις του Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν απέρριψε όλες τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα ήταν σωστή τοποθέτηση να πούμε ότι απέρριψε όλες τις προτάσεις. Χθες, για πρώτη φορά έγινε ανταλλαγή απόψεων. Κάποιες έγιναν αποδεκτές, άλλες κρίθηκαν ως απαράδεκτες. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη στις συζητήσεις, στη προσπάθεια εύρεσης συμβιβαστικής λύσης» είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Υπάρχει μια κατανόηση ότι όσο πιο σιωπηλά γίνουν οι διαπραγματεύσεις, τόσο πιο παραγωγικές θα είναι. Εμείς μένουμε σε αυτή την αρχή και ελπίζουμε και οι ΗΠΑ» πρόσθεσε.

