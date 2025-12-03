Ακυρώθηκε η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες – Άγνωστος προς το παρόν ο λόγος

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση Ζελένσκι, Γουίτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες, χωρίς, μέχρι τώρα, να έχει γίνει γνωστός ο λόγος.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, Άλεξ Ραουφόγλου, έγραψε στο X ότι «η συνάντηση των Βρυξελλών ακυρώνεται», επικαλούμενος πηγές, και σημείωσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο ισχυρίζεται πως ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, ένας ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» μετά από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε αργά την Τρίτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, παρά το ότι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές, πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον αντί να συνεχίσουν προς την Ευρώπη ή το Κίεβο για περαιτέρω συνομιλίες, όπως αναφέρει η Kyiv Post.

Η συνάντηση της Μόσχας συγκέντρωσε τον Γουίτκοφ, τον Κούσνερ, τον Πούτιν και κορυφαίους συμβούλους του Κρεμλίνου. Έγινε μετά από αναθεωρήσεις σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων που η Ευρώπη και το Κίεβο είχαν απορρίψει ως ρωσική «λίστα επιθυμιών».

Ο Ουσακόφ είπε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν «στην ουσία» των προτάσεων και όχι σε «συγκεκριμένες διατυπώσεις» και ότι η Μόσχα θα «συνεχίσει τις επαφές» με την Ουάσινγκτον. Μια συνάντηση σε προεδρικό επίπεδο, πρόσθεσε, «θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που μπορούμε να επιτύχουμε».

Ένας Ρώσος αξιωματούχος είχε πει νωρίτερα στο NBC News ότι υπήρχαν τρεις μη διαπραγματεύσιμοι πυλώνες για τη Μόσχα: «η περιοχή του Ντονμπάς», περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναγνώριση από τη Δύση των ρωσικών εδαφικών διεκδικήσεων.

Ο Ουσακόφ είπε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο σημαντικό»: «Ορισμένες αμερικανικές διατυπώσεις μοιάζουν λίγο πολύ αποδεκτές… Κάποιες διατυπώσεις δεν μας ταιριάζουν».

Ο Πούτιν φέρεται να άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει για περισσότερο από μία ώρα ενώ εκφωνούσε μια ομιλία δηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη» για πόλεμο με την Ευρώπη αν προκληθεί.

Ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις «τεράστιες προοπτικές» για μελλοντική οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας αν σημειωθεί πρόοδος. Ο οικονομικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, αποτύπωσε το κλίμα ακόμη πιο απλά, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των συνομιλιών με τη λεζάντα: «Παραγωγικό».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία την Τρίτη για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σύναψης συμφωνίας ειρήνης Ρωσίας Ουκρανίας, τονίζοντας ότι κάθε σημαντική εξέλιξη εξαρτάται τελικά από τον Πούτιν.

