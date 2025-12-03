search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 12:06

Ακυρώθηκε η συνάντηση Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες – Άγνωστος προς το παρόν ο λόγος

03.12.2025 12:06
zelensky2 new

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση Ζελένσκι, Γουίτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες, χωρίς, μέχρι τώρα, να έχει γίνει γνωστός ο λόγος.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, Άλεξ Ραουφόγλου, έγραψε στο X ότι «η συνάντηση των Βρυξελλών ακυρώνεται», επικαλούμενος πηγές, και σημείωσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο ισχυρίζεται πως ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, ένας ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» μετά από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε αργά την Τρίτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, παρά το ότι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «εποικοδομητικές, πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον αντί να συνεχίσουν προς την Ευρώπη ή το Κίεβο για περαιτέρω συνομιλίες, όπως αναφέρει η Kyiv Post.

Η συνάντηση της Μόσχας συγκέντρωσε τον Γουίτκοφ, τον Κούσνερ, τον Πούτιν και κορυφαίους συμβούλους του Κρεμλίνου. Έγινε μετά από αναθεωρήσεις σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων που η Ευρώπη και το Κίεβο είχαν απορρίψει ως ρωσική «λίστα επιθυμιών».

Ο Ουσακόφ είπε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν «στην ουσία» των προτάσεων και όχι σε «συγκεκριμένες διατυπώσεις» και ότι η Μόσχα θα «συνεχίσει τις επαφές» με την Ουάσινγκτον. Μια συνάντηση σε προεδρικό επίπεδο, πρόσθεσε, «θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που μπορούμε να επιτύχουμε».

Ένας Ρώσος αξιωματούχος είχε πει νωρίτερα στο NBC News ότι υπήρχαν τρεις μη διαπραγματεύσιμοι πυλώνες για τη Μόσχα: «η περιοχή του Ντονμπάς», περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναγνώριση από τη Δύση των ρωσικών εδαφικών διεκδικήσεων.

Ο Ουσακόφ είπε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει «το πιο σημαντικό»: «Ορισμένες αμερικανικές διατυπώσεις μοιάζουν λίγο πολύ αποδεκτές… Κάποιες διατυπώσεις δεν μας ταιριάζουν».

Ο Πούτιν φέρεται να άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει για περισσότερο από μία ώρα ενώ εκφωνούσε μια ομιλία δηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη» για πόλεμο με την Ευρώπη αν προκληθεί.

Ο Ουσακόφ είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις «τεράστιες προοπτικές» για μελλοντική οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας αν σημειωθεί πρόοδος. Ο οικονομικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, αποτύπωσε το κλίμα ακόμη πιο απλά, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των συνομιλιών με τη λεζάντα: «Παραγωγικό».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία την Τρίτη για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σύναψης συμφωνίας ειρήνης Ρωσίας Ουκρανίας, τονίζοντας ότι κάθε σημαντική εξέλιξη εξαρτάται τελικά από τον Πούτιν.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Επιχείρηση με 30 υπαλλήλους που εμπλέκεται ο Τραμπ Τζούνιορ, πήρε χρηματοδότηση… 620 εκατ. από το Πεντάγωνο

Το Βέλγιο επιμένει στο βέτο για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας – «Η χειρότερη λύση»

Ελεύθερη αλλά αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η Φεντερίκα Μογκερίνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Octopussy egg
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

zizel
ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει μια νέα, κλασική παραγωγή της «Ζιζέλ»

fysiko aerio moldavia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό που στέλνει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και Σλοβακία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 15:54
Octopussy egg
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας κατηγορείται για κλοπή επειδή ισχυρίστηκε ότι… κατάπιε αυγό Φαμπερζέ αξίας 19.000 δολαρίων

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

656e6a6fc70c8c10e1f4c3dfe1288ef2_L
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

1 / 3