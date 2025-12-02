Ουκρανία: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ – Τα μεγάλα «αγκάθια» του σχεδίου ειρήνευσης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί εκτός απροόπτου σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, αφού ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος» για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος έχει ενεργήσει ως εξωτερικός σύμβουλος στις διπλωματικές συνομιλίες, αναμένεται επίσης να παραστεί. Η κρίσιμη συνάντηση έρχεται μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων των Γουίτκοφ και Κούσνερ, με στόχο την οριστικοποίηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», αλλά είπε ότι υπάρχουν «ορισμένα δύσκολα ζητήματα που πρέπει ακόμη να επιλυθούν». Μιλώντας μετά από συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η διατήρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο» στοιχείο της ειρηνευτικής συμφωνίας, με το Κρεμλίνο να συνεχίζει να πιέζει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στην ανατολή που εξακολουθεί να ελέγχει – κάτι που το Κίεβο έχει από καιρό δηλώσει ότι δεν θα κάνει ποτέ. Ο Γουίτκοφ πραγματοποίησε επίσης συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Σερ Κίρ Σταρμερ, τον Ζελένσκι και τον νέο επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Αισιοδοξία στην Ουάσινγκτον

Μιλώντας τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας «έχει βελτιωθεί σημαντικά», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη», και τονίζοντας ότι «όσον αφορά τις λεπτομέρειες, θα αφήσω τους διαπραγματευτές να διαπραγματευτούν. Αλλά αισθανόμαστε αρκετά καλά και ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί τελικά να τελειώσει».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι είχε δει ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότειναν οι ΗΠΑ και ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία που θα έθετε τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου εξέφρασαν αργότερα αμφιβολίες για το αν θα δεχτούν την πρόταση, αφού το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι δήλωσαν ότι είχαν εξασφαλίσει αλλαγές σε αυτήν.

Σύμφωνα με το BBC, ο αρχικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο προκάλεσε αναστάτωση στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από το ότι ήταν έντονα προσανατολισμένο προς τις απαιτήσεις της Μόσχας, καθόριζε επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να επενδυθούν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σήμερα σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τους όρους πρόσβασης της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Δεν υπάρχει τελικό σχέδιο»

Τη Δευτέρα, ο Μακρόν δήλωσε ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει τελικό σχέδιο ειρήνης» και επέμεινε ότι οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα μπορούσε να εκπονηθεί μόνο με τη συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο Μακρόν δήλωσε ότι το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων «μπορεί να επιλυθεί μόνο από τον πρόεδρο Ζελένσκι» και επεσήμανε ότι τα ζητήματα που αφορούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να εμπλέκουν και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γάλλος ηγέτης εξήρε επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε το 2014 με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ακολουθούμενη από εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «καθοριστική», αλλά ότι η Μόσχα ήθελε να διαπραγματευτεί μόνο «με όσους τους προσφέρουν κάτι επιπλέον από αυτό που ήδη έχουν».

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στην πιο αδύναμη πλευρά, επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, όταν η Ουκρανία παραδοθεί… αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», είπε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας. Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα φάνηκε να συνεργάζεται με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να επιτύχουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πολλές από τις απαιτήσεις της αντιβαίνουν άμεσα στην κυριαρχία της Ουκρανίας και θεωρούνται απαράδεκτες από το Κίεβο.

Ρωσική προέλαση

Ενώ το ζήτημα της επικράτειας αποτελεί το κύριο σημείο διαφωνίας, το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο έχει επίσης αποδειχθεί αμφιλεγόμενο. Το Κίεβο και οι ευρωπαίοι εταίροι του επιθυμούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας – όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ – που θα την προστατεύουν από νέες επιθέσεις. Ωστόσο, η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό και ο Τραμπ έχει επίσης αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία.

Οι συνομιλίες στη Μόσχα την Τρίτη πραγματοποιούνται την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν τις στρατηγικής σημασίας πόλεις Ποκρόβσκ (γνωστή στα ρωσικά ως Κρασνοαρμέισκ) και Βόβσκανσκ στην ανατολική Ουκρανία. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι δύο πόλεις έχουν πέσει στα χέρια της Ρωσίας. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές πληροφοριών που παρακολουθούν συνεχώς τις πρώτες γραμμές του πολέμου, ούτε η Βοβσάνσκ ούτε η Ποκρόβσκ έχουν καταληφθεί πλήρως από τον ρωσικό στρατό.

