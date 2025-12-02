Ανεξάρτητη έρευνα «σε βάθος» για την πυρκαγιά σε πολυκατοικίες στο Χονγκ Κονγκ υπόσχονται οι τοπικές αρχές

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στη σύσταση «ανεξάρτητης επιτροπής» η οποία θα επιφορτιστεί να διενεργήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που σάρωσε συγκρότημα πολυκατοικιών υπό ανακαίνιση την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 151 νεκρούς.

«Θα συστήσω ανεξάρτητη επιτροπή επιφορτισμένη να διενεργήσει έρευνα, σε βάθος κι εξαντλητική, προκειμένου να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κατασκευών και να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων τραγωδιών στο μέλλον», τόνισε ο Τζον Λι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε –μιλώντας αγγλικά–, διευκρινίζοντας πως επικεφαλής της θα ονομαστεί δικαστής.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε την περασμένη Τετάρτη σε επτά από τα οκτώ κτίρια 31 ορόφων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

