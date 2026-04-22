Αύξηση εσόδων και επενδύσεων για Qualco το 2025 με ισχυρή ανάπτυξη και εξαγορές

Αύξηση εσόδων κατά 17% κατέγραψε η Qualco το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης που είχε αποτυπωθεί κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς και στην πρώτη πλήρη χρήση της ως εισηγμένη εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 216 εκατ. ευρώ, έναντι 184 εκατ. ευρώ το 2024, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων στις πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων, στις λύσεις λογισμικού και στην επέκταση σε νέες αγορές. Η επίδοση κινείται εντός των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων που είχε θέσει η εταιρεία, οι οποίες προέβλεπαν ρυθμούς ανάπτυξης περί το 15%.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στον συνδυασμό ενίσχυσης του τομέα «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» και της δραστηριότητας Λογισμικού & Τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για διεύρυνση του αποτυπώματός του σε λύσεις τεχνολογίας και data-driven υπηρεσίες.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12% σε ετήσια βάση, με περιθώριο περίπου 20%, ευθυγραμμισμένο με τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί προς την αγορά. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6%, αντανακλώντας τη σταθερότητα των λειτουργικών επιδόσεων.

Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα αποδιδόμενα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 52% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στη συμβολή μη ελεγχουσών συμμετοχών. Παρά τη μείωση σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα επανήλθαν σε θετικό πρόσημο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, έναντι ζημιών στο πρώτο εξάμηνο.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 44%, με το μικτό κέρδος να ανέρχεται στα 95 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακών επενδύσεων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 8,6%, υψηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο, λόγω αυξημένων επενδύσεων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και deep tech.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος επενδύει σε υποδομές όπως το Qualco Centre for Applied Research & Technology (QART), με στόχο την ανάπτυξη αλγοριθμικών λύσεων και συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Η χρηματοοικονομική εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με το μέσο κόστος δανεισμού να υποχωρεί στο 3,9% από 4,8% το 2024, ενώ η ταμειακή θέση ανήλθε στα 39 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη από τη λειτουργική κερδοφορία και τη διαχείριση ταμειακών ροών.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε επίσης από έντονη κινητικότητα σε εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η πλήρης εξαγορά της d.d. Synergy Α.Ε., με την απόκτηση του υπολοίπου 49,9%, καθώς και η εξαγορά της Cenobe Α.Ε., ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε σε συνεργασίες με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η συμμετοχή κατά 49% στην ODS Α.Ε. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιοποίησης χρηματοδοτήσεων, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής στην Uniko Α.Ε. σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δημιουργία της Qualco Intelligent Finance (QIF), στην οποία συμμετέχει η ΔΕΗ με ποσοστό 25%, στο πλαίσιο δεκαετούς συνεργασίας που εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Qualco για ανάπτυξη μέσω τεχνολογίας, επενδύσεων και συνεργασιών, με έμφαση στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε αγορές με υψηλές προοπτικές.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

INTERLIFE: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μεγεθών με υψηλή φερεγγυότητα και μέρισμα

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Επιστρέφει σε κερδοφορία το 2025 με έμφαση στην αποδοτικότητα και εσωτερική αγορά