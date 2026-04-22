ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:37
Tο Ποντίκι Web

22.04.2026 09:45

Αύξηση εσόδων και επενδύσεων για Qualco το 2025 με ισχυρή ανάπτυξη και εξαγορές

Αύξηση εσόδων κατά 17% κατέγραψε η Qualco το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης που είχε αποτυπωθεί κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς και στην πρώτη πλήρη χρήση της ως εισηγμένη εταιρεία.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 216 εκατ. ευρώ, έναντι 184 εκατ. ευρώ το 2024, με την αύξηση να αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων στις πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων, στις λύσεις λογισμικού και στην επέκταση σε νέες αγορές. Η επίδοση κινείται εντός των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων που είχε θέσει η εταιρεία, οι οποίες προέβλεπαν ρυθμούς ανάπτυξης περί το 15%.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στον συνδυασμό ενίσχυσης του τομέα «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» και της δραστηριότητας Λογισμικού & Τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για διεύρυνση του αποτυπώματός του σε λύσεις τεχνολογίας και data-driven υπηρεσίες.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12% σε ετήσια βάση, με περιθώριο περίπου 20%, ευθυγραμμισμένο με τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί προς την αγορά. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6%, αντανακλώντας τη σταθερότητα των λειτουργικών επιδόσεων.

Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα αποδιδόμενα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 52% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στη συμβολή μη ελεγχουσών συμμετοχών. Παρά τη μείωση σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα επανήλθαν σε θετικό πρόσημο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, έναντι ζημιών στο πρώτο εξάμηνο.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 44%, με το μικτό κέρδος να ανέρχεται στα 95 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιακών επενδύσεων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 8,6%, υψηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο, λόγω αυξημένων επενδύσεων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και deep tech.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος επενδύει σε υποδομές όπως το Qualco Centre for Applied Research & Technology (QART), με στόχο την ανάπτυξη αλγοριθμικών λύσεων και συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

Η χρηματοοικονομική εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με το μέσο κόστος δανεισμού να υποχωρεί στο 3,9% από 4,8% το 2024, ενώ η ταμειακή θέση ανήλθε στα 39 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη από τη λειτουργική κερδοφορία και τη διαχείριση ταμειακών ροών.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε επίσης από έντονη κινητικότητα σε εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η πλήρης εξαγορά της d.d. Synergy Α.Ε., με την απόκτηση του υπολοίπου 49,9%, καθώς και η εξαγορά της Cenobe Α.Ε., ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε σε συνεργασίες με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η συμμετοχή κατά 49% στην ODS Α.Ε. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιοποίησης χρηματοδοτήσεων, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής στην Uniko Α.Ε. σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δημιουργία της Qualco Intelligent Finance (QIF), στην οποία συμμετέχει η ΔΕΗ με ποσοστό 25%, στο πλαίσιο δεκαετούς συνεργασίας που εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Qualco για ανάπτυξη μέσω τεχνολογίας, επενδύσεων και συνεργασιών, με έμφαση στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε αγορές με υψηλές προοπτικές.

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

INTERLIFE: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μεγεθών με υψηλή φερεγγυότητα και μέρισμα

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Επιστρέφει σε κερδοφορία το 2025 με έμφαση στην αποδοτικότητα και εσωτερική αγορά

Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στο Ορμούζ – Ελληνικό φορτηγό με κοντέινερ δέχθηκε νωρίτερα πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Πότε καις λιγότερο καύσιμο – Η βοήθεια της τεχνολογίας και η πιο ασφαλής πρακτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Γεωργιάδης και Πλεύρης υπερψηφίζουν τις άρσεις ασυλίας (video)

Στους ρυθμούς της… Κοβέσι: Οι άρσεις ασυλίας, η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και η αγωνία για νέες βολές από την Ευρωπαία Εισαγγελέα

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Η κυβέρνηση ψήφισε να μπουν τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα στο πιάτο μας

