ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:30
21.04.2026 12:07

Η THEON δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση 2025 και παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις

Η THEON International Plc ανακοινώνει τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης 2025 για την περίοδο χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η THEON θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή παρουσίαση (webcast) για αναλυτές και επενδυτές αύριο Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδος (13:00 θερινή ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, 08:00 Eastern Daylight Time). Η Διοικητική Ομάδα της THEON θα παρουσιάσει επισκόπηση των επιδόσεων του 2025, τους στόχους του 2026, και θα απαντήσει σε ερωτήσεις.

Εταιρικές εξελίξεις

Προτεινόμενο μέρισμα

Το Δ.Σ. της THEON θα προτείνει στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους €0,31 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2025, στο ανώτατο όριο του ανακοινωθέντος εύρους. Το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά την ισχυρή επίδοση της εταιρίας κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και την εμπιστοσύνη της στις μελλοντικές της προοπτικές. Παρότι το συνολικό ποσό του μερίσματος, ύψους €24,4 εκατ., είναι αυξημένο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (οικ. έτος 2024: €23,8 εκατ.), το ποσό ανά μετοχή είναι χαμηλότερο έναντι του οικ. έτους 2024 (€0,34 ανά μετοχή) λόγω έκδοσης νέων μετοχών μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2025. Με επιφύλαξη έγκρισης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, το μέρισμα θα καταβληθεί τον Ιούνιο, με τις ακριβείς ημερομηνίες να ανακοινώνονται εν ευθέτω χρόνω.

Άσκηση επιπλέον option μετατρέψιμου δανείου

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η THEON προχώρησε σε εξάσκηση δικαιώματος της στη Varjo Technologies Oy (VARJO), τη Φινλανδική εταιρία deep-tech που εξειδικεύεται σε συσκευές και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality), δεσμεύοντας επιπλέον €5 εκατ. στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας μετατρέψιμου δανείου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό επένδυσης στα €10 εκατ.

Ολοκλήρωση επένδυσης στη ShockEOS

Στις 8 Απριλίου 2026, η THEON ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού 30% στην Al Meezan Limited, μητρική εταιρία της ShockEOS. Η κοινή συνεργασία μεταξύ THEON και ShockEOS έχει ήδη οδηγήσει σε νέες συμφωνίες αξίας άνω των €40 εκατ. για το νέο σύστημα PHYLAX. Η THEON διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, το οποίο θα ασκηθεί εντός των προσεχών τριμήνων, μόλις επιτευχθούν συγκεκριμένα ορόσημα.

Ένταξη στον δείκτη AMX

Από τις 23 Μαρτίου 2026, η THEON έχει ενταχθεί στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης Amsterdam Mid-Cap (AMX). Πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τη THEON, το οποίο ενισχύει την προβολή της στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και διευρύνει την απήχησή της στους θεσμικούς επενδυτές.

Κατάταξη μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιριών της Ευρώπης από τους Financial Times

Για τρίτη διαδοχική χρονιά, η THEON περιλαμβάνεται στη λίστα Financial Times & Statista FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2026, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη σταθερά υψηλή αναπτυξιακή της πορεία και τη δυναμική διεθνή της επέκταση.

Λανσάρισμα νέας ιστοσελίδας

Η THEON λάνσαρε επίσης ανανεωμένη εταιρική ιστοσελίδα, με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και ανανεωμένη εμφάνιση. Προσκαλούμε όλους να επισκεφθούν τη νέα ιστοσελίδα και να ενημερωθούν για τα προϊόντα, τη στρατηγική και τις πρόσφατες εξελίξεις της εταιρίας.

