ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για κακουργήματα στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με την δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπατούσαν τον φορέα κοινοτικών αγροτικών πληρωμών για την περίοδο 2019-2024 με την εκτιμώμενη ζημιά σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου να υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά, κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ενώπιον του Ανακριτή από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Διαβάστε επίσης:

Επιχείρηση για τη διάσωση ορειβάτισσας από τον Όλυμπο

Κεφαλονιά: Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης 62χρονης Πολωνής τουρίστριας στη Φτέρη (Video)

Δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Η βία ήταν υπέρτατη, μου θύμισε την περίπτωση του Ζακ», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας













