INTERLIFE: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση μεγεθών με υψηλή φερεγγυότητα και μέρισμα

Με ιδιαίτερα ενισχυμένες επιδόσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες ολοκλήρωσε το 2025 η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., καταγράφοντας σημαντική άνοδο στην κερδοφορία, την παραγωγή ασφαλίστρων και τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού.

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 109,27 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,89% σε σχέση με το 2024, ενώ τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 103,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,87%. Η παραγωγή ενισχύθηκε σε όλους σχεδόν τους κλάδους, με την αστική ευθύνη οχημάτων να αυξάνεται κατά 5,9% και τον κλάδο περιουσίας να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 18,4%.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση στους κλάδους χερσαίων οχημάτων (+17,9%), σκαφών και μεταφορών (+11,2%), καθώς και διαφόρων ατυχημάτων (+7,7%), γεγονός που καταδεικνύει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Το μείγμα των δραστηριοτήτων παραμένει ισορροπημένο, με τον κλάδο αστικής ευθύνης να αντιπροσωπεύει το 48,84% και τους λοιπούς κλάδους το 51,16%.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κερδών, με τα προ φόρων να διαμορφώνονται στα 32,67 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με τα 14,77 εκατ. ευρώ του 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 27,77 εκατ. ευρώ από 11,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορείας της.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποτυπώνεται και σε βάθος χρόνου, καθώς τα σωρευτικά κέρδη προ φόρων της τελευταίας πενταετίας (2021–2025) διαμορφώνονται στα 81,94 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 21,02% και ανήλθαν σε 169,12 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 15,99%, φτάνοντας τα 394,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και τα τεχνικά αποθέματα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 201,94 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,32%, αντανακλώντας την ανάπτυξη των εργασιών. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 370,77 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,69% σε σύγκριση με το 2024.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας παρουσιάζει σημαντική διασπορά, με το 52% να κατευθύνεται σε ομόλογα, το 23% σε αμοιβαία κεφάλαια, το 12% σε εισηγμένες μετοχές και το 10% σε ακίνητα, ενώ μικρότερα ποσοστά αφορούν προθεσμιακές καταθέσεις και ρευστά διαθέσιμα.

Ιδιαίτερα υψηλοί παραμένουν οι δείκτες φερεγγυότητας, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο Solvency II. Ο δείκτης ελαχίστου κεφαλαίου φερεγγυότητας (MCR) διαμορφώνεται στο 621%, ενώ ο δείκτης απαιτούμενου κεφαλαίου (SCR) στο 155%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το συνολικό ποσό διανομής ανέρχεται σε 4,64 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την απόδοση προς τους μετόχους.

Η Crestview Strategy μπαίνει στην ελληνική αγορά – Ο Κωστής Κατσανέβας Ειδικός Σύμβουλος για την Ελλάδα

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις σε έργα που δίνουν πνοή στο υδάτινο μέλλον της Αττικής… γιατί Επενδύοντας στο Νερό, Επενδύουμε στο Μέλλον