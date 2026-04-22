Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» – Η απάντησή της

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφερε μέσω Χ ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές. Η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: Το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για «κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας

Αργεντινή: «Πλήρη και φρικτή χειραγώγηση» καταγγέλλει η κόρη του Μαραντόνα στη δίκη για τον θάνατό του

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ακυρώνεται το ταξίδι του Βανς, παρατείνει την εκεχειρία ο Τραμπ











