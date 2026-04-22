ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 02:15
22.04.2026 00:53

Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» – Η απάντησή της

22.04.2026 00:53
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφερε μέσω Χ ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές. Η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: Το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».

Διαβάστε επίσης:

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για «κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας

Αργεντινή: «Πλήρη και φρικτή χειραγώγηση» καταγγέλλει η κόρη του Μαραντόνα στη δίκη για τον θάνατό του

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ακυρώνεται το ταξίδι του Βανς, παρατείνει την εκεχειρία ο Τραμπ





ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» – Η απάντησή της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Θα ψηφίσω την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μη μείνει καμία σκιά

ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν για ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 80-72 του Ερυθρού Αστέρα και παίζει με Μονακό για την 8άδα – Ο νικητής αντίπαλος του Ολυμπιακού

ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για «κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 00:55
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα» – Η απάντησή της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Θα ψηφίσω την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μη μείνει καμία σκιά

ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν για ώρες

