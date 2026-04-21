Αργεντινή: «Πλήρης και φρικτή χειραγώγηση» καταγγέλλει η κόρη του Μαραντόνα στη δίκη για τον θάνατό του

Σοβαρές καταγγελίες για «πλήρη και φρικτή χειραγώγηση» της οικογένειας Μαραντόνα από την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε διατύπωσε την Τρίτη (21/4) η κόρη του, Τζανίνα, κατά τη διάρκεια της δίκης για τις συνθήκες θανάτου του το 2020.

Η 36χρονη Τζανίνα Μαραντόνα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, εκφράζοντας την οργή και την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η οικογένεια παραπλανήθηκε από την ιατρική ομάδα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα της.

«Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη», δήλωσε χαρακτηριστικά, στοχοποιώντας ιδιαίτερα τρεις από τους κατηγορούμενους που δικάζονται για αμέλειες που ενδέχεται να αποδείχθηκαν μοιραίες.

«Μας χειραγώγησαν και στέρησαν τον παππού από το παιδί μου»

Η ίδια υπογράμμισε ότι είχε εμπιστευτεί τους συγκεκριμένους ανθρώπους, εκφράζοντας βαθιά προσωπική οδύνη: «Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού».

Συνολικά επτά επαγγελματίες υγείας —μεταξύ των οποίων γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές— δικάζονται για την ενδεχόμενη ευθύνη τους στον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου πέθανε το 2020 σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα. Βρισκόταν μόνος στο κρεβάτι κατοικίας που είχε ενοικιαστεί, όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές.

