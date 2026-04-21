Κάλας: Να σέβεται η Τουρκία την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους

«Η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αυτό τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Γιάννη Μανιάτη.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έχει τονίσει επανειλημμένα ότι αναμένεται από την Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, προσφεύγοντας, εφόσον απαιτείται, στο Διεθνές Δικαστήριο».

«Η Τουρκία αμφισβητεί συστηματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Η κ. Κάλας υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση. Από τον Φεβρουάριο του 2023 μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές. Παρόλ’ αυτά, η Τουρκία συνέχισε να εκδίδει συστηματικά γενικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία. Το Συμβούλιο έχει σημειώσει τις βελτιώσεις στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και αναμένει τη διατήρησή τους. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας».

Αναφερόμενη στα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος (EDPCI) στο πλαίσιο του προγράμματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, τονίζει ότι « κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής κυριαρχίας και ετοιμότητας της ΕΕ». Όπως αναφέρει, «τα έργα EDPCI είναι μεγάλα, πολυκρατικά προγράμματα υπό την καθοδήγηση τουλάχιστον τεσσάρων κρατών μελών και την υποστήριξη μέσων της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τις δυνατότητες και αποσκοπούν στη συγκέντρωση της ζήτησης, στον εξορθολογισμό των αλυσίδων εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, με παράλληλη αντιμετώπιση των επειγουσών αμυντικών αναγκών».

Σημειώνεται ότι η σχετική τοποθέτηση από την Κάγια Κάλας έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας την ότι επιβάλλει «παράνομους περιορισμούς» στην αλιεία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πέραν των χωρικών υδάτων της.

