search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τουρκία κατά Ελλάδας: Παρανομείτε με τους περιορισμούς αλιείας – Οι χάρτες σας έχουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα

Κατηγορίες κατά της Ελλάδας εκτόξευσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι η χώρα μας ότι επιβάλλει «παράνομους περιορισμούς» στην αλιεία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πέραν των χωρικών υδάτων της.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας της Ελλάδας διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα έχει ορίσει απαγορευμένες ζώνες αλιείας σε ορισμένες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στις οποίες δεν έχει αρμοδιότητα, καθώς και ότι έχουν δημοσιευτεί διάφοροι χάρτες που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο».

«Οι χάρτες που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, τα οποία δεν υφίστανται, και παραβιάζουν τις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, δεν έχουν καμία ισχύ».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται ότι «οι παράνομοι περιορισμοί που επέβαλε η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες πέραν των χωρικών υδάτων της, πλάτους 6 ναυτικών μιλίων, σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες στις οποίες δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και στα διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι από την πλευρά της Τουρκίας.

«Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί καμία μονομερή και παράνομη πράξη που θα μπορούσε να επιβληθεί στις νόμιμες δραστηριότητες των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και στα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτό το πνεύμα, υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία διατηρεί τη στάση της ότι, στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αθήνας για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, τη δικαιοσύνη και την καλή γειτονία» καταλήγει η Άγκυρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ

«Είναι άκυροι, οι χάρτες που σχεδιάζουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχουν πραγματικά όρια και παραβιάζουν την τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία.

Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες πέραν των χωρικών της υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων, σε περιοχές όπου δεν έχει δικαιοδοσία και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι για την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα αποδεχτεί καμία μονομερή και παράνομη ενέργεια που μπορεί να ληφθεί κατά των νόμιμων δραστηριοτήτων των Τούρκων αλιέων, οι οποίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά δικαιώματα.

Με αυτή την κατανόηση, επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 20:09
1 / 3