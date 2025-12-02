Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφει για ακόμα μία φορά Τούρκους ψαράδες να αλιεύουν στα ελληνικά νερά στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Star, έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν μπει μέρα – μεσημέρι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Για πολλοστή φορά οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ανενόχλητοι τις βόλτες τους στα ελληνικά νερά και καταστρέφουν τον βυθό με τα τεράστια εργαλεία που σέρνουν.

Όλα αυτά, μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές ενώ τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, δείχνουν τις κινήσεις τους.

Οι ψαράδες καταγγέλλουν, ότι όλα έγιναν με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που… έκαναν τα «στραβά μάτια».

Όταν έφτασε το Λιμενικό στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)