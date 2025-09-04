search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 12:16

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

04.09.2025 12:16
samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1

Το σκηνικό με τα τουρκικά αλιευτικά στο Θρακικό Πέλαγος περίεγραψε Έλληνας ψαράς, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Όπως είπε ο κ. Γιώργος Μανωλής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», «άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά κι έλεγαν “βουλιάξτε τους”».

Επιπλέον, ο κ. Μανωλής υποστήριξε ότι οι Τούρκοι ψαράδες είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποχώρησαν μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά.

«Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα έξι μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως οι Έλληνες ψαράδες κατήγγειλαν ότι το ελληνικό λιμενικό τους άφησε απροστάτευτους καθώς δεν παρενέβη.

Στην ανακοίνωση του το Λιμενικό υπερασπίζεται τη στάση του, υποστηρίζοντας πως δεν μπορούσε να παρέμβει καθώς το επεισόδιο σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα. Όπως σημειώνεται οι Τούρκοι ψαράδες «ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Διαβάστε επίσης:

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Είχαν τέταρτο οδηγό ασθενοφόρου και τον έστειλαν στη… Μήλο – Αποκαλυπτικό έγγραφο 

Ηράκλειο Κρήτης: Αιφνίδιος θάνατος 40χρονου – Εντοπίσθηκε αναίσθητος σε καφενείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

swift_kelce_2708_1460-820_new
LIFESTYLE

Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

television_set_new
MEDIA

Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:30
palaioxora_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 53χρονος ψαροντουφεκάς στην Παλαιόχωρα

adonis new
ΥΓΕΙΑ

Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

samothraki-tourkoi-psarades-epeisodio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

1 / 3