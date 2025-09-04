Σαμοθράκη: «Οι Τούρκοι μάς πυροβολούσαν και μάς κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν», λέει ψαράς – αυτόπτης μάρτυρας

Το σκηνικό με τα τουρκικά αλιευτικά στο Θρακικό Πέλαγος περίεγραψε Έλληνας ψαράς, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Όπως είπε ο κ. Γιώργος Μανωλής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», «άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά κι έλεγαν “βουλιάξτε τους”».

Επιπλέον, ο κ. Μανωλής υποστήριξε ότι οι Τούρκοι ψαράδες είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποχώρησαν μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά.

«Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα έξι μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως οι Έλληνες ψαράδες κατήγγειλαν ότι το ελληνικό λιμενικό τους άφησε απροστάτευτους καθώς δεν παρενέβη.

Στην ανακοίνωση του το Λιμενικό υπερασπίζεται τη στάση του, υποστηρίζοντας πως δεν μπορούσε να παρέμβει καθώς το επεισόδιο σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα. Όπως σημειώνεται οι Τούρκοι ψαράδες «ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων».

