Ηράκλειο Κρήτης: Αιφνίδιος θάνατος 40χρονου – Εντοπίσθηκε αναίσθητος σε καφενείο

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινότητα στις Γκαγκάλες του δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης ο αιφνίδιος θάνατος ενός άνδρα μέσα σε καφενείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, πρόκειται για ένα 40χρονο κάτοικο του χωριού, τον οποίο εντόπισαν οι θαμώνες του καφενείου να κάθεται σε μια καρέκλα, χωρίς σφυγμό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ακριβής αιτία θανάτου του 40χρονου.

Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

