Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Νεκρή μια 25χρονη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν τις 7 το πρωί, στον δρόμο Κιάτο-Σούλι, στην Κορινθία, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγό το οποίο οδηγούσε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα.

Δύο άνθρωποι στο νοσοκομείο στην Κορινθία

Από τη σφοδρή σύγκρουση η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ το ζευγάρι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κιάτου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας

