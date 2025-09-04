Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Ερμιόνη, Ερμίνα

Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία

Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

☀ Ανατολή ήλιου: 06:57 – Δύση ήλιου: 19:50

🌔 Σελήνη 11.2 ημερών

