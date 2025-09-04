search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 08:13

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

04.09.2025 08:13
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, του Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου και του Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Ερμιόνη, Ερμίνα
  • Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
  • Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
  • Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

☀ Ανατολή ήλιου: 06:57 – Δύση ήλιου: 19:50
🌔 Σελήνη 11.2 ημερών

