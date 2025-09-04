Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδι της Τετάρτης στην περιοχή Πυλί στην Κω.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του στρατοπέδου του Μηχανικού.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
