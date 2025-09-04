search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 00:19

Κως: Φωτιά στο Πυλί κοντά σε στρατόπεδο (Video)

04.09.2025 00:19
Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδι της Τετάρτης στην περιοχή Πυλί στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του στρατοπέδου του Μηχανικού.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

1 / 3