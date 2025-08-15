Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Στρατώνι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

