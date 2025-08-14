search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 00:01
ΕΛΛΑΔΑ

14.08.2025 23:45

Φωτιά στην Χίο: Προληπτικές εκκενώσεις – Κρανίου τόπος η Βόρεια μεριά του νησιού με πάνω από 42.000 στρέμματα καμένης γης

14.08.2025 23:45
fotia xios

Σε προληπτική εκκένωση του χωριού Καμπιά, στη Χίο, κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής το 112 το οποίο και ήχησε γύρω στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Λίγο νωρίτερα, προηγήθηκε μήνυμα 112 για προληπτική εκκένωση των Λεπτόποδων, καλώντας τον κόσμο να απομακρυνθεί προς Κέραμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο. Αφού, λοιπόν, βρήκε άφθονη καύσιμη ύλη στο δάσος, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε ένα μεγάλο μέτωπο, οδηγώντας στην απόφαση για προληπτικές εκκενώσεις των δύο χωριών.

Βόρεια Χίος: Κάηκαν πάνω από 42.000 στρέμματα

Η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από την ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Copernicus EMS, κατέγραψε με ακρίβεια την έκταση των πρόσφατων δασικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα, με τη Χίο να δέχεται το σφοδρότερο πλήγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 είχαν καεί 42.466 στρέμματα στο νησί, γεγονός που συνιστά τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή των τελευταίων ετών για την περιοχή.

Η ίδια ανάλυση κατέγραψε επίσης 22.941 στρέμματα καμένης γης στη Ζάκυνθο, 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα και 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.

Οι τελευταίες λήψεις από τους δορυφόρους της Maxar επιβεβαιώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του πλήγματος, παρουσιάζοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης που αποτυπώνουν τον όγκο της οικολογικής ζημιάς και την ένταση των πύρινων μετώπων. Στη Χίο, μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε στάχτη, με την καταστροφή να αγγίζει τόσο προστατευόμενες περιοχές, όσο και αγροτικές ζώνες που αποτελούν πηγή εισοδήματος για εκατοντάδες κατοίκους.

