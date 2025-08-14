Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο: Έσβησε άμεσα – «Περίεργα πράγματα» λέει ο Γεωργιάδης

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο χώρο του Τζανείου Νοσοκομείου στον Πειραιά.

Άμεσα έσπευσαν 3 οχήματα με εννέα πυροσβέστες και κατάφεραν να τη σβήσουν άμεσα.

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στο γεγονός και έκανε λόγο για «περίεργα πράγματα»…

«Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ…περίεργα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

