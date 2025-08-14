search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 22:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 21:54

Φωτιά στην Ξάνθη πολύ κοντά σε σπίτια – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

14.08.2025 21:54
fotia-xanthi

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (14.08.2025) στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στην περιοχή Τοξότες, σημαίνοντας συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 μ.μ. κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες στους Τοξότες, του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, οι φλόγες ξεπήδησαν αμέσως, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι του χωριού βγήκαν στους δρόμους, στη θέα της φωτιάς.

Επί τόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, η επέμβαση της οποίας απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο λίγο πριν τις 9 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης:

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών

Καιρός: Πέφτουν οι άνεμοι και η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα σημειωθούν βροχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_rodopoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αναζωπύρωση της φωτιάς στου Μπάλα στην Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα, έγιναν δύο προσαγωγές

SERBIA_PROTESTS
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Νέα νύχτα συγκρούσεων – Δεκάδες τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρ. Θεοδωράκης: Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη; – Πάνω από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε ένα 48ωρο

fotia-xanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξάνθη πολύ κοντά σε σπίτια – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

basket ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 22:52
fwtia_rodopoli
ΕΛΛΑΔΑ

Αναζωπύρωση της φωτιάς στου Μπάλα στην Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα, έγιναν δύο προσαγωγές

SERBIA_PROTESTS
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Νέα νύχτα συγκρούσεων – Δεκάδες τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γρ. Θεοδωράκης: Θα ζητήσει κανείς μια συγνώμη; – Πάνω από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε ένα 48ωρο

1 / 3