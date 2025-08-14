search
14.08.2025 21:31

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

14.08.2025 21:31
preveza fotia

Αντιμέτωποι με δύο αναζωπυρώσεις στο περιαστικό δάσος στην παλιά Φιλιππιάδα και στο Γοργόμυλο, ήρθαν το απόγευμα πυροσβέστες και κάτοικοι, όμως οι ρίψεις από αέρος φάνηκαν αποτελεσματικές και έσβησε η φωτιά. Ωστόσο σε όλη την πυρόπληκτη περιοχή υπάρχουν ακόμη σημεία όπου η πυρκαγιά σιγοκαίει, γιαυτό όλοι είναι σε επιφυλακή. Οι καιρικές συνθήκες είναι ηπιότερες, γεγονός που ευνοεί την επιχείρηση του πλήρους έλεγχου της πυρκαγιάς.

Η καταγραφή των ζημιών δεν ξεκίνησε ακόμη, όμως, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Ζηρού Γεώργιος Γιολδάσης, το πέρασμα της φωτιάς έκανε στάχτη περιουσίες, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες ελαιώνες και δασικές εκτάσεις.

Τις πληγείσες περιοχές επικσκέφθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο, όπου είχε συναντήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς.

Ο κ. Σπυρόπουλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα εναέρια μέσα και τους εθελοντές που έδωσαν μάχη με τις φλόγες , ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως είναι αναγκαίο νας δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου με σχετική ανακοίνωση εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες προς το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων, των δήμων, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δασαρχείων και τους εθελοντές που κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση πυρκαγιές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δήλωση του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η πλήρης καταγραφή από τις κατά – περίπτωση- αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης όλων των μικροεστιών. για την οποία χθες το απόγευμα, αλλά και σήμερα το πρωί ενεργούν οκτώ αεροσκάφη, όπως είχα τη δυνατότητα να δω επί τόπου.

Οι ανακριτικές υπηρεσίες εκτελούν ήδη έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες και να εντοπιστούν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση εστιών σε γειτονικές περιοχές. Αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα, αλλά και τις ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, στο οποίο έχει περιέλθει συνολικά η αρμοδιότητα (και της ενημέρωσης) για τα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, για μια ακόμη φορά, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εργασίες που εκτελούν στην ύπαιθρο και απευθύνει ύστατη έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να προβούν έστω και τώρα στον καθαρισμό τους, προκειμένου να περάσει ανώδυνα η υπόλοιπη αντιπυρική περίοδος».

