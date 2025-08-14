Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους της Χίου, καθώς για ακόμη μία ημέρα δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και ημέρες στο νησί.
Το βράδυ της Πέμπτης (14/8) χτύπησε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα της Χίου. Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λεπτόποδα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Κέραμο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Λίγο αργότερα, μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Καμπιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπιά #Χίου απομακρυνθείτε #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
