Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους της Χίου, καθώς για ακόμη μία ημέρα δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και ημέρες στο νησί.

Το βράδυ της Πέμπτης (14/8) χτύπησε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα της Χίου. Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο.

Λίγο αργότερα, μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Καμπιάς.

