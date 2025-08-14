search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 22:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 21:00

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Μηνύματα του 112 για εκκένωση οικισμών

14.08.2025 21:00
xios2-new

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους της Χίου, καθώς για ακόμη μία ημέρα δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και ημέρες στο νησί.

Το βράδυ της Πέμπτης (14/8) χτύπησε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα της Χίου. Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο. 

Λίγο αργότερα, μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Καμπιάς.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Πέφτουν οι άνεμοι και η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο – Πού θα σημειωθούν βροχές

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

Πάτρα: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε έξω από τα δικαστήρια τους δύο συλληφθέντες για εμπρησμό – «Κάψατε όλη την πόλη» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-xanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξάνθη πολύ κοντά σε σπίτια – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

basket ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

preveza fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πυροσβέστες και κάτοικοι σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις – Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές

mazonakis-new
LIFESTYLE

Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο: «Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 22:01
fotia-xanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξάνθη πολύ κοντά σε σπίτια – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

basket ellada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Νίκη για την Εθνική μπάσκετ με εκπληκτικό Μήτογλου

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

1 / 3