Για ακόμα ένα 24ωρο συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα, ενώ στη Χίο η φωτιά συνεχίζει να καίει σε δύσβατα σημεία.

Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

Στο βουνό Κούρβουλος, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές, αλλά έχουν μικρή βοήθεια από εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, που κατά διαστήματα πραγματοποιούν ρίψεις. Στο δεύτερο μέτωπο πάνω από το χωριό Παρπαριά υπήρξε βοήθεια και από ελικόπτερα για να αντιμετωπιστεί η φωτιά στην περιοχή της Παναγίας Παγούσαινας.

Συχνές, ωστόσο, είναι οι αναζοπυρώσεις μεταξύ των χωριών Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντας. Όπως, επίσης, μεταξύ Χαλάνδρων και Κεράμου.

Τέλος, από το πρωί της Πέμπτης (14/8) αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα Ψαρά με χρήση ηλεκτρογεννητριών, σε αντίθεση με τη δημοτική ενότητα Αμανής που συνεχίζει από το απόγευμα της Τρίτης χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

