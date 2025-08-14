search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 18:16

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στη Χίο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης βόρεια της Σπαρτούντας

14.08.2025 18:16
xios-new

Για ακόμα ένα 24ωρο συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα σε όλη τη χώρα, ενώ στη Χίο η φωτιά συνεχίζει να καίει σε δύσβατα σημεία.

Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

Στο βουνό Κούρβουλος, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές, αλλά έχουν μικρή βοήθεια από εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, που κατά διαστήματα πραγματοποιούν ρίψεις. Στο δεύτερο μέτωπο πάνω από το χωριό Παρπαριά υπήρξε βοήθεια και από ελικόπτερα για να αντιμετωπιστεί η φωτιά στην περιοχή της Παναγίας Παγούσαινας.

Συχνές, ωστόσο, είναι οι αναζοπυρώσεις μεταξύ των χωριών Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντας. Όπως, επίσης, μεταξύ Χαλάνδρων και Κεράμου.

Τέλος, από το πρωί της Πέμπτης (14/8) αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα Ψαρά με χρήση ηλεκτρογεννητριών, σε αντίθεση με τη δημοτική ενότητα Αμανής που συνεχίζει από το απόγευμα της Τρίτης χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαβάστε επίσης:

Στα δικαστήρια Πάτρας ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Πυροσβεστική: Το διήμερο 11-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών – Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές (photos)

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patrwn-pyrgou2
ΕΛΛΑΔΑ

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

route-erdogan-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

patra-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν (Videos)

klimakia2
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

lewis_hamilton_new
LIFESTYLE

Λιούις Χάμιλτον: Στην Πάρο για διακοπές ο πρωταθλητής της F1 πριν το Grand Prix στην Ολλανδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 19:34
patrwn-pyrgou2
ΕΛΛΑΔΑ

Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία η οδός μετά την καταστροφική φωτιά

route-erdogan-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλία Ερντογάν με Ρούτε εν όψει της αμερικανο-ρωσικής συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

patra-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Εξαγριωμένο πλήθος προπηλάκισε τους κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν (Videos)

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση