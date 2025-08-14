Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο – Διάσπαρτα μέτωπα στην Πάτρα

Στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και κάτοικοι, με την εικόνα να φαίνεται καλύτερη σε ορισμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα,

Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, στο Ξηροχώρι Ηλείας, σε ύφεση είναι και στη Ζάκυνθο.

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Ερμιόνη και Κερατέα.

Χίος

Μεγαλύτερο μέλημα είναι η φωτιά στη Χίο, για την οποία ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ανέφερε ότι «ελπίζουμε με το πρώτο φως τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και (σ.σ. σε συνδυασμό με) τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες, όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι».

Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, με τους πυροσβέστες να παλεύουν όλη τη νύχτα ώστε να μην περάσει η φωτιά στο δάσος προς το νότιο τμήμα.

Ωστόσο οι φλόγες άφησαν πίσω τους την καταστροφή σε μεγάλο τμήμα του νησιού, ενώ σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων.

Πάτρα

Στην Πάτρα, η φωτιά έχει απομακρυνθεί από την πόλη και κάει στο βουνό, με ενεργές εστίες στην περιοχή Ρωμανός.

Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Άρτα

Σε ύφεση η φωτιά στην Άρτα, όπου έχουν μείνει λίγες μικρές εστίες.



Ζάκυνθος

Η μέθοδος «αντιπύρ» στη Ζάκυνθο βοήθησε τη μάχη των πυροσβεστών και συνέβαλε στην ανάσχεση της φωτιάς, περιορίζοντάς την στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι. Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις.



Διαβάστε επίσης

Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες από τους συλληφθέντες – Ομολόγησε ο 19χρονος

Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios

Αποτροπιασμός στον Βόλο: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο