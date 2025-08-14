search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 15:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 14:12

Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο – Διάσπαρτα μέτωπα στην Πάτρα

14.08.2025 14:12
patra-fwtia

Στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και κάτοικοι, με την εικόνα να φαίνεται καλύτερη σε ορισμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα, καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα,

Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες, στο Ξηροχώρι Ηλείας, σε ύφεση είναι και στη Ζάκυνθο.

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Ερμιόνη και Κερατέα.

Χίος

Μεγαλύτερο μέλημα είναι η φωτιά στη Χίο, για την οποία ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ανέφερε ότι «ελπίζουμε με το πρώτο φως τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και (σ.σ. σε συνδυασμό με) τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες, όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι».

Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, με τους πυροσβέστες να παλεύουν όλη τη νύχτα ώστε να μην περάσει η φωτιά στο δάσος προς το νότιο τμήμα.

Ωστόσο οι φλόγες άφησαν πίσω τους την καταστροφή σε μεγάλο τμήμα του νησιού, ενώ σημειώνονται συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων.

Πάτρα

Στην Πάτρα, η φωτιά έχει απομακρυνθεί από την πόλη και κάει στο βουνό, με ενεργές εστίες στην περιοχή Ρωμανός.

Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Άρτα

Σε ύφεση η φωτιά στην Άρτα, όπου έχουν μείνει λίγες μικρές εστίες.


Ζάκυνθος

Η μέθοδος «αντιπύρ» στη Ζάκυνθο βοήθησε τη μάχη των πυροσβεστών και συνέβαλε στην ανάσχεση της φωτιάς, περιορίζοντάς την στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι. Στο νησί συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις.


Διαβάστε επίσης

Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες από τους συλληφθέντες – Ομολόγησε ο 19χρονος

Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios

Αποτροπιασμός στον Βόλο: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
calabria_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεγάλη μεταγραφή του Καλάμπρια

putin_trump_0511_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Παράθυρο» Πούτιν για συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Το καλοκαιρινό φρούτο «υπερτροφή» που «ρυθμίζει» τη χοληστερόλη και κάνει το δέρμα να… λάμπει!

Χωρίς κατηγορία

«Crown Iris»: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ – Πέταξαν… τζατζίκι στο Λιμεναρχείο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Έπιασαν δραπέτη των φυλακών Λάρισας, σχεδόν τρία χρόνια μετά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 15:00
calabria_1408_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεγάλη μεταγραφή του Καλάμπρια

putin_trump_0511_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Παράθυρο» Πούτιν για συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Το καλοκαιρινό φρούτο «υπερτροφή» που «ρυθμίζει» τη χοληστερόλη και κάνει το δέρμα να… λάμπει!

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση