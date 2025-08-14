Αποτροπιασμός στον Βόλο: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα ένα αδέσποτο σκυλί, χθες το πρωί, στην περιοχή του δημοτικού κυνοκομείου στις Γλαφυρές του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ζωοκόμος του κυνοκομείου άκουσε έναν πυροβολισμό και βγήκε αμέσως έξω για να ελέγξει τι συνέβη.

Σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, αντίκρισε έναν άνδρα να απομακρύνεται, έχοντας μόλις πυροβολήσει τον σκύλο. Παρά τις φωνές του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Το ζώο, ήδη νεκρό, εντοπίστηκε από τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζεται με τον Δήμο Βόλου. Ο κτηνίατρος διενήργησε την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από πυροβολισμό.

Από χθες, οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο βοήθησε στην ταυτοποίηση του δράστη.

Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και χθες το πρωί ο 60χρονος συνελήφθη. Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων και οπλοχρησίας.

