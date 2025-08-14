search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 11:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 09:14

Αποτροπιασμός στον Βόλο: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

14.08.2025 09:14
skylos_pixabay
pixabay

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα ένα αδέσποτο σκυλί, χθες το πρωί, στην περιοχή του δημοτικού κυνοκομείου στις Γλαφυρές του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ζωοκόμος του κυνοκομείου άκουσε έναν πυροβολισμό και βγήκε αμέσως έξω για να ελέγξει τι συνέβη.

Σε απόσταση περίπου 50 μέτρων, αντίκρισε έναν άνδρα να απομακρύνεται, έχοντας μόλις πυροβολήσει τον σκύλο. Παρά τις φωνές του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Το ζώο, ήδη νεκρό, εντοπίστηκε από τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζεται με τον Δήμο Βόλου. Ο κτηνίατρος διενήργησε την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από πυροβολισμό.

Από χθες, οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο βοήθησε στην ταυτοποίηση του δράστη.

Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και χθες το πρωί ο 60χρονος συνελήφθη. Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων και οπλοχρησίας.

Διαβάστε επίσης:

Eπίσημη ενημέρωση από την Πυροβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα – Ενεργές εστίες σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας

Κρήτη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία – Πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gunn_1408_1920-1080_new
MEDIA

James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

rabbit new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

mitera-arachni-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

taylor-swift-new
LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε το εξώφυλλο για το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» (Photo)

pafilis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παφίλης: Τηλεφωνική παρέμβαση σε Χρυσοχοϊδη για τις αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι του Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 11:29
gunn_1408_1920-1080_new
MEDIA

James Gunn για τη δεύτερη σεζόν του «Peacemaker»: «Η σειρά θα στήσει το υπόλοιπο DCU» – Πότε ξεκινά η παραγωγή του επόμενου «Superman» (photos/videos)

rabbit new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραμορφωμένα κουνέλια προκαλούν τρόμο στους κατοίκους του Κολοράντο

mitera-arachni-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μητέρα Αράχνη»: Εκεί όπου η υφαντική τέχνη συναντά τη μουσική και τη λογοτεχνία

1 / 3